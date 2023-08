Falta de agua y plagas dejan sin alimento al ganado

Mazatlán, Sin.- En Mazatlán se mantiene la producción de leche en 80 mil litros diarios, debido a que las lluvias han sido escasas, reveló José Antonio Lizárraga Rivera.

El presidente de la Asociación Ganadera local manifestó que la pastura para alimentación del ganado en el sur de Sinaloa prácticamente este año ha sido un fracaso, debido a la falta de lluvias.

"La producción de leche se ha mantenido, la cuenca lechera de Mazatlán es prácticamente un sistema estrangulado. Se mantienen a base de pastura, ahorita seguimos en 80 mil litros de leche diarios en el municipio de Mazatlán", dijo.

Además, comentó que eso ha generado la presencia de plagas, al grado de que por tercera ocasión se tendrá que resembrar.

Indicó que las lluvias que han caído en esta temporada resultaron insuficientes en los predios, causando que los gusanos se apoderen del sembradío y que no haya alimentación para sus animales.

"Hemos tenido muchos problemas, las lluvias no han sido constantes, ha habido muchas plagas, incluso ya se ha resembrado, ha sido muy costoso para los productores porque no han sido lluvias acopiadoras, ha lloviznando y habido muchas plagas. Es el gusano el que se come las siembras", expresó

Incrementan los gastos

Lizárraga Rivera señaló que van por la tercera siembra, lo que ha incrementado los gastos de los productores en este año, debido a que los ríos y presas tienen poca agua.

El dirigente ganadero apuntó que dentro de lo malo, el pasto que ha ido creciendo con las precipitaciones, en algo ayuda a las vacas, pero que buscan mantener un respaldo en la alimentación de los animales.

Actualmente en el municipio de Mazatlán hay alrededor de 2 mil 300 ganaderos que realizan la actividad, en la cual se producen 250 mil cabezas de ganado en el sur de Sinaloa.