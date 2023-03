Extraen 875 kilos de basura del mangle de la Isla de la Piedra

Mazatlán, Sin.- La sociedad debe repensar sus hábitos de consumo y transitar de un consumo lineal a uno circular, señaló Sofía Trejo Lemus, representante de la organización ambiental MazConCiencia, luego de una intensa jornada de limpieza en el mangle de la Isla de la Piedra.

La meta fue extraer la mayor cantidad de basura posible en un tramo de 100 metros durante una hora; el punto de limpieza fue justo en frente del puente Juárez, un lugar estratégico dónde desembocan al mar el Estero de Urías y el Estero del Infiernillo.

Los deshechos ahí acumulados provienen son arrastrados por los cuerpos de agua desde colonias arriba, de lo que se genera en el parque industrial y lo que desechan los propios isleños.

Recolección

Se lograron juntar 83 arpillas repletas, principalmente, de envases de plástico PET, bolsas y unicel, pero también se encontró una cantidad considerable de partes de electrodomésticos, redes de pesca en desuso, zapatos y neumáticos, en peso fueron alrededor de 800 kilos.

"Debemos repensar nuestra forma de consumir, el diseño de la comercialización principalmente de alimentos, es un consumo lineal de contenedores de un solo uso que es lo que tenemos aquí, y migrar hacia una economía circular que usemos por muchas veces tratando de disminuir la huella ambiental de ese producto", expresó Trejo Lemus.

Agregó que las brigadas de limpieza son un respiro para la naturaleza, no obstante, reconoció que el problema no tendrá fin si desde casa o comercios no se hace un adecuado manejo y disposición final de los residuos.

El mangle es un sitio de descanso para aves residentes y migratorias y habitat de otras especies. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"Ser responsable de nuestra basura, esta basura está aquí porque no se dispuso de manera incorrecta", agregó.

Asimismo añadió el sector pesquero debe ser consciente en la forma de como se deshace de sus herramientas de trabajo como las redes, las cuales que terminan abandonadas en los ecosistemas acuáticos convirtiéndose en redes fantasmas, capturando especies que no son objetivo.

"Todavía hay mucho por hacer, queremos estar trabajando en esta parte hasta el mes de junio antes de la temporada de lluvias para evitar que con las marejadas la basura termine de nuevo en el océano", apuntó.

Para saber

Participaron 32 voluntarios: integrantes del colectivo MazConCiencia como el buzo Ignacio Zataráin, la regidora del Ayuntamiento de Mazatlán, María Esther Juárez Nelson, estudiantes del Itmaz y mazatlecos en general.

La edil, coordinadora de la comisión de Turismo y Comercio, gestionó ante la dirección de Servicios Públicos la recolección de los residuos extraídos para que éstos fueran llevado al basuron municipal.