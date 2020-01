Evita Ayuntamiento pagar cobros excesivos a CFE

Mazatlán, Sin. La Comisión Federal de Electricidad realiza constantemente cobros indebidos al Ayuntamiento de Mazatlán, por el uso de energía eléctrica en alumbrado público con incrementos de hasta un 30 y 40% en los recibos; aseguró el director de Servicios Públicos municipales, Luis Antonio González Olague, quien dijo que a la fecha, esta administración ha evitado pagar cuando menos un acumulado de 6 millones de pesos en cobros injustificados.

Dijo que, ante esta situación, la dirección a su cargo cuenta con una persona dedicada a revisar los cobros de CFE, para que estos correspondan con el servicio recibido y, en su caso, gestionar la condonación de algún cobro extra.

Comentó que el Ayuntamiento de Mazatlán está al corriente con el pago de energía eléctrica.

Refirió que el municipio cuenta con dos sistemas, el alumbrado medido que es el que tiene medidor y otro más, conectado directamente a los postes de luz de CFE, en este último, el cobro se da por el tiempo de encendido y el número de luminarias.





La CFE nos cobra en base al consumo propio de la luminaria, si es de 100W, nos calcula por el tiempo de encendido y el número de luminarias; pero de repente ellos dicen me debes porque no habías pagado desde el día que te instalaste, desde hace 5 años, y yo tengo que demostrarle que no es cierto lo que dicen, normalmente lo hemos logrado y nos lo descuentan.

Luis Antonio González

PARA SABER

En esta administración, a la fecha, el Ayuntamiento ha evitado pagar a la CFE cuando menos un acumulado de 6 millones de pesos en cobros injustificados.

















