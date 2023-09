Evacuan el Ayuntamiento de Escuinapa por simulacro del 19 de septiembre

Escuinapa, Sin.- Los trabajadores del Ayuntamiento de Escuinapa fueron evacuados de sus espacios de labores como parte del simulacro que se llevó a cabo en el municipio para conmemorar los sismos que han sucedido el 19 de septiembre.

José Román Toledo Bustamante, coordinador de Protección Civil, informó que en esta ocasión, en el municipio se simuló a un huracán categoría 5 y el proceso de evacuación de un edificio, en este caso el palacio municipal.

Destacó que la participación de los empleados del Ayuntamiento fue buena, acatando las recomendaciones que se brindaron por parte de la corporación.

"Esperemos nunca requiramos de estas prácticas, pero siempre hay que recordar las reglas básicas que son no correr, no gritar y no empujar, el tiempo reglamentario en una evacuación es no mayor a tres minutos y tuvieron dos minutos con 19 segundos, es un muy buen tiempo".

El simulacro tiene la intención parta que las personas estén preparadas. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Agregó que el simular el impacto de un huracán, es favorable, ya que la región de Escuinapa en la última década ha sufrido el impacto de fenómenos hidrometeorológicos severos.

"Se asimila a las emergencias o condiciones que pudiéramos tener nosotros dentro de la región o el municipio, lo que más nos golpea son los fenómenos hidrometeorológico".

Por último, recalcó que este tipo de actividades, son de gran utilidad para que el ciudadano esté preparado o tenga algún conocimiento del cómo poder actuar en caso de alguna emergencia.