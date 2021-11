Están salvavidas de Mazatlán sin equipo para trabajar

Mazatlán, Sin.- Varios elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático se dijeron inconformes porque este año el municipio no les ha entregado uniformes ni equipo para desarrollar sus labores.

Uno de ellos, quien pidió el anonimato por temor a las represalias, contó que en cada periodo vacacional de Semana Santa les hacían entrega de equipo, pero este año no les dieron nada, cuando bien les va, agregó, les dan camisa, short, cachucha, tenis y silbato.

Local Se incrementan los rescates en el mar de Mazatlán

"En Semana Santa nos daban uniforme y en esta que paso no hubo, nada nos entregaron y hasta la fecha no nos han dado nada", contó.

Algunos compañeros han optado por mandar a hacer camisas por su propia cuenta, pagando de su bolsillo, pero al ser un uniforme que se utiliza diario y de un color que fácilmente se mancha y se percude, tienen que comprar continuamente.

"La mayoría de los compañeros que traemos uniforme es porque nosotros mismos los hemos mandado imprimir o hacer, pero ya estamos cansados de estarlos comprando", agregó.

Dijo que seguido les mandan hablar de la Secretaría de Seguridad Pública para que firmen una lista y pasen las tallas, pero nunca les dan nada. Recientemente les hicieron de nuevo el llamado, pero ahora, para tomarse una foto con una caja de zapatos que estaba vacía.

"Seguido nos mandan hablar, que vayamos a firmar una lista para los uniformes, nos piden las tallas. Resulta que nos dijeron que fuéramos a Recursos Materiales para una foto, me tocó ir, me dieron de una caja de zapatos pero completamente vacía, encima una bolsa con una camisa blanca, ni chequé si traía el logotipo, nos tomaron la foto y me dijeron: ahora pásasela al otro compañero, e igual la foto", explicó.

A pesar de la inconformidad, además de que este año tampoco hubo aumento salarial, añadió, nadie quiere hablar por miedo a las represalias.

La agrupación está conformada por 18 elementos, que vigilan las áreas de bañistas desde la Isla de la Piedra hasta Playa Brujas.

















Lee más aquí:

Local Por fuerte oleaje, playas de Mazatlán se mantienen en amarillo

Local Reforzarán vigilancia en albercas para Semana Santa

Local Salvavidas están listos para Semana Santa