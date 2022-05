Están fallando autoridades para evitar desaparición de las mujeres: Madueña

Culiacán, Sin.- El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina, hizo el llamado a las autoridades para le pongan más atención al tema de los ataques hacia las mujeres, pues dijo, no se pueden seguir ocultando hechos que están a la vista de todos.

“Ayer escuchaba al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablar sobre el tema, en dónde él muy acertadamente comenta que es una cuestión en la que participamos todos, en el sentido que tanto como autoridades, como jueces y todos los que están involucrados, no se está haciendo lo que debe de hacerse para poder evitar este mal y coincidimos con esa opinión", manifestó.

También puedes leer: Menor reportada como raptada en Pueblos Unidos se fue por su propia cuenta

A pesar de que no dio cifras, indicó que se han presentado casos en jovencitas estudiantes de la Universidad, en diferentes municipios del estado, quienes a la fecha aún no aparecen.

Local Fue fortuito el asesinato de la joven afuera de bar en Culiacán: FGE

“Hay registros en Mazatlán, han ocurrido hechos en Culiacán, ha habido hechos que sí algunas han regresado, algunas no las encuentran, es un tema muy sensible; ya hemos tenido algunas reuniones con el área jurídico con la Fiscalía, no tengo el dato preciso”, detalló.

Llamado a la ciudadanía

El rector Jesús Madueña Molina reconoció que es complicado abordar éste tema con los padres de familia. Sin embargo, dijo es multifactorial y se le debe poner atención por parte de todos.

“Es cierto que, existen los derechos de que yo puedo andar como yo quiera, pero también hay que ver la realidad en el mundo en el que vivimos y en ese sentido, tenemos que poner todos de nuestra parte para que esto pueda tener un mejor resultado”, concluyó.