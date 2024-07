¿Está prohibido circular en patín eléctrico por la ciclovía del malecón? Esto dicen las autoridades

Mazatlán, Sin.- El alquiler de patines eléctricos en la franja costera ha proliferado como una actividad recreativa para los turistas, aunque también hay mazatlecos que lo utilizan como medio de desplazamiento.

Sin embargo, su uso ha ocasionado dudas sobre si estas unidades motorizadas de dos ruedas deberían transitar por la ciclovía, la banqueta del paseo costero, incluso por el carril norte-sur, luego de algunos accidentes ocurridos.

Transporte motorizado

El subdirector de la Policía de Tránsito, Sergio Camacho Torres, dice que al ser un vehículo con motor no debe circular por la ciclovía, sino por el carril, junto a las demás unidades.

"Tienen que usar la vía pública como cualquier otro vehículo motor, no deben andar por la ciclovía, vamos a tratar de poner un operativo nosotros para empezar a retirar ese tipo de vehículos de la ciclovía", dijo.

Regularizar

El titular de la Oficialía Mayor, Rogelio Olivas Osuna, señaló que es un artículo que su renta no está regularizada, tampoco las medidas de seguridad, y por tanto, quienes hacen negocio con ellos no tienen permiso para tal actividad, solo se les cobra el piso, pero es un negocio que ha proliferado mucho.

"De repente salieron por todos lados y no nada más patines, también están metiendo bicicletas eléctricas, pero sí estamos haciendo el censo de nueva cuenta para sentarnos con ellos, no hemos otorgado un permiso como tal porque tenemos que poner las reglas del juego", dijo.

Empiezan a restringir

El alcalde Édgar González Zataráin manifestó que ya retiraron a dos negocios que rentan patines eléctricos sobre la avenida Del Mar, pues aunque se quejan de que no los dejan trabajar, no hay condiciones para que puedan circular por la ciclovía.

"Acabamos de quitar dos negocios que estaban rentando sobre la avenida Del Mar, ya los movimos, seguimos insistiendo, se quejan que porque no los dejamos trabajar, pero quieren rentar de todo, Razer, vehículos patines, y no están las condiciones porque la gente hace ejercicio, es como meter una motocicleta", precisó.

El Presidente Municipal agregó que ya se empezó a restringir la renta de estos artículos, aunque será muy difícil impedir su uso, pues reconoció que también hay personas que lo utilizan como medio de transporte y es difícil identificar quién los renta y de quién es propio.

"No hay permiso para que operen, ya cuando es un ciudadano vamos a empezar a llamarle la atención para que tenga cuidado, pero no le puedes decir porque no está lucrando con él, pero sí es gradual, es un tema de saber identificar quiénes están lucrando con ese tipo de equipos y lo sube al malecón'", dijo.