¿Está en riesgo la realización del Carnaval de Mazatlán 2023?

Mazatlán, Sin.- Si para su próxima edición el Carnaval no se vende, si no es autosuficiente, pues mejor que no haya, declaró el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, al ser cuestionado sobre la situación por la cual atraviesa el Instituto de Cultura, Turismo y Arte.

Recordar que la paramunicipal enfrenta serios problemas económicos al gastar ya en su totalidad el presupuesto asignado para el 2022, el cual fue de 120 millones de pesos.

También te puede interesar: Mazatlán en el 2020 se endeudó con 160 millones 985 mil pesos

"Les digo que lo cuiden (el recurso), que lo hagan productivo, acuérdate que la vez pasada el Carnaval se aprobó un día antes, por el pueblo, y no le dió tiempo para venderlo, eso fue lo que a mí me dijo", comentó.

Ajustarse al presupuesto

El munícipe señaló que si se tiene un presupuesto, el instituto debe ajustarse a este, aunque el director de Cultura, José Ángel Tostado Quevedo, asegura que lo que se le destina a esta paramunicipal es insuficiente.

Local Denuncian al director de Cultura de Mazatlán por no reportar gastos del Carnaval

"No lo sé, él (Tostado Quevedo) siempre dice que el presupuesto que le asignan es mucho más bajo que lo que cuesta hacer eso (...) Si yo tengo un presupuesto, que son 2 mil 500 millones de pesos, si yo gasto más que eso no me va a alcanzar para pagar los salarios, no me va alcanzar para pagar los impuestos, los aguinaldos, yo me ajusto a eso", señaló.

Ante la petición de Cultura, de solicitar una ampliación antes de que termine el año, Benítez Torres dijo que eso lo decidirán los regidores y sobre si se ampliará el presupuesto para la paramunicipal el próximo año, indicó que todo dependerá si los mazatlecos quieren Carnaval o no.