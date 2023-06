Vehículos pesados "acaban" con las principales vialidades en Escuinapa

Escuinapa, Sin.- El alto flujo de vehículos pesados y de carga, ha propiciado un deterioro rápido de algunas de las vialidades principales de la cabecera municipal, siendo uno de los casos la calle Occidental.

Es en el tramo que comprende de la Avenida Miguel Hidalgo hasta la calle Francisco Pérez, que es la entrada norte de la cabecera municipal, donde las lozas de concreto presentan grandes grietas y hundimientos.

Jesús Contreras Sandoval, director de Obras y Servicios Públicos del municipio, expuso que el paso de estos vehículos acortan la vida útil de las pavimentaciones.

"Le he comentado a la Presidenta y en algunas otras reuniones, que independientemente si queda el concreto bien o mal, los carros pesados deterioran muy rápidamente estas vialidades, no es la misma hacer una autopista o una pavimentación para estos vehículos, porque estas obras no tienen una línea de agua abajo, en cambio las vialidades del municipio pasan los carros pesados, generan vibraciones en el suelo y van reventando las mangueras y tubos de agua, eso destruye las terracerías".

Detalló qué, en la calle Occidental se presentó un problema con una fuga en la red de agua potable, la cual afectó totalmente una loza de concreto y el paso de los camiones pesados fueron quebrándola.

Agregó qué esta vialidad ya requiere de una inversión mayor para poder ser rehabilitada, pero los recursos para ello no se tienen.

"Ahí requiere de una inversión, que es un mantenimiento, ya buscamos para ver si el FAIS (Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social) entraba ahí, pero no se puede, entonces hay que hacerlo con recurso propio y eso es lo que se dificulta, que no hay recursos propios".

Por último, dijo que se está buscando por medio del Gobierno del Estado o el mismo Gobierno Federal, buscar un recurso para poder rehabilitar dicha calle, que es de las que mayor afectación presenta.