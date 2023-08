Escuinapa suma cerca de un mes sin casos nuevos de dengue

Escuinapa, Sin.- Pese a que la temporada de lluvias es una temporada propicia el incremento del número de casos de dengue, en el municipio de Escuinapa se tiene ya cerca de un mes sin registrarse un caso nuevo.

Jesús Cuauhtemoc Yzabal González, jefe de la jurisdicción sanitaria seis en Escuinapa y Rosario, informó que tras confirmarse el último caso, en total en este año suman 47.

También puedes leer: Sinaloa en los 10 primeros lugares con dengue, Escuinapa concentra el 70% de los casos

"Estamos a tres semanas, ya vamos para la cuarta semana que no tenemos casos nuevos de dengue confirmados, cada vez que sale una persona con la sintomatología de acuerdo a la definición operativa, es decir, a los síntomas que presente se marca como sospechoso pero hacemos un confirmatorio para determinar que no es dengue y hasta ahorita no se han incrementado los casos".

Destacó que la temporada de lluvias, por el incremento de los criaderos del mosquito es una temporada que regularmente propicia el incremento de casos, pero esto se ha logrado revertir gracias al trabajo preventivo.

"El punto clave, descacharrización, eliminación de criaderos del mosquito transmisor del dengue, ziga y chikungunya, se han estado realizando las jornadas de descacharrización masivas en los municipios de Escuinapa y Rosario, ahorita ya estamos por irnos a las comunidades y se va atacar a las que históricamente presentan más casos, ahorita se va trabajar la Isla del Bosque, más que nada es la eliminación de criaderos".

Aunque no precisó un dato, señaló que el mes donde se tuvo mayor número de casos fue en febrero, situación que se consideró como atípica ya que es la temporada en la que regularmente se tienen menos casos en comparación con otros años.

"Ahorita estamos esperando a que termine la temporada de calor, termine la temporada de lluvias, ahorita hay agua, hay calor, el mosquito se puede formar hasta en cinco días, está comprobado, pero si no hay un criadero pues no se va formar".

Por último, recalcó que es importante que la ciudadanía mantenga limpio sus patios o mantengan boga abajo todos esos contenedores de agua que no se utilicen y así evitar formar criaderos.