Escuinapa registra diez casos de dengue en lo que va del 2023

Escuinapa, Sin.- En menos de cuarenta días de haber iniciado el año 2023, el municipio de Escuinapa ya está registrando una cifra de diez casos de dengue confirmados y otros más sospechosos.

Jesús Cuauhtémoc Yzabal González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número seis, dio a conocer dicha información, lo cual dijo se da por un relajamiento de la ciudadanía.

También te puede interesar: Exhorta la UAS a seguir recomendaciones de salud ante virus y enfermedades

"Ahorita estamos a siete de febrero y hasta este día, son ya once casos los confirmado de dengue y se van a enviar cuatro muestras sospechosas, esto no quiere decir que son positivos hasta no llevarse a cabo los estudios correspondientes".

El jefe jurisdiccional expuso que los casos que se han confirmado son uno en Tecualilla, uno en Palmillas y los ocho restantes, son en la zona de las colonias Pueblo Nuevo, Azteca, Francisco I Madero, Insurgentes y El Roblito.

Cuauhtemoc Yzabal González, Jefe jurisdiccional. Foto: Jesús López | El Sol de Sinaloa

Este número supera más de un cien por cierto las cifras del año pasado, ya que en el 2022, en enero solamente se tuvieron dos casos y este año, al cierre del 31 de enero, se tenían ya un total de siete casos confirmados y los tres restantes se han confirmado ya en este mes de febrero.

Reiteró, que aunque previo a la confirmación de estos casos, el personal de vectores se ha mantenido en constante trabajo preventivo, que es la descacharrización, colocación de trampas y el control larvario.

"En estos puntos que se califican como focos rojos, se incrementan las acciones para tratar de evitar que se propaguen más los casos".

Por último, mencionó que los casos confirmados, son casos denominados como "no graves", por lo que ninguno ha requerido de hospitalización y se les ha dado atención medicamente correspondiente.