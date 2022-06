Escuinapa avanza en la inclusión de la comunidad LGBT+

Escuinapa, Sin.- En el municipio de Escuinapa se ha avanzado en la inclusión e la comunidad LGBT+, así lo expresó Marthell Barrón Figueroa, integrante de la comunidad.

Marthell Barrón, expuso que el iniciar con una semana de actividades para conmemorar el mes del orgullo LGBT+ refleja el avance que el municipio tiene en este tema.

"Creo que vamos avanzando, tenemos una semana de actividades muy buenas, la comunidad LGBT+ se suma con la autoridad municipal, el apoyo de la Presidenta Municipal está siendo muy importante".

Destaca que para ella como persona, el hacer este tipo de actividades representa un crecimiento para la comunidad.

Marthell Barrón participó en la pinta del paso del amor. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

"Para mí significa mucho, porque yo como persona he crecido de la A a la Z, pero creo que ahora en el municipio nos han dado la oportunidad de ser visibles, es por eso que me siento aún más contenta por ser algo que siempre he querido y ahora se está logrando".

Para concluir, expuso que las acciones que ahora están realizando como comunidad, es con la intención de que generaciones futuras no tengan la dificultad a la que se han tenido que enfrentar generaciones anteriores, siendo la discriminación una de las principales barreras a las que se enfrentan.

Cabe mencionar que la primera actividad que se realizó fue la pinta del "crucero del amor", e cual es un paso peatonal el cual está pintado con los colores de la bandera de la comunidad LGBT+.