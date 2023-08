Escucha gobernador peticiones de colectivos de búsqueda en visita a CritDH

Culiacán, Sin.- En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el gobernador Rubén Rocha Moya y diversas autoridades estatales realizaron un recorrido en el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana (CritDH), donde escucharon reclamos y peticiones de colectivos de búsqueda.

Las madres, hermanas y esposas de personas desaparecidas externaron al mandatario la urgencia por agilizar los procesos de investigación y búsqueda para encontrar a sus familiares, acusaron que la Fiscalía no se apega al debido proceso que señala la ley de desaparición forzada, y solicitaron recursos para continuar con el trabajo de búsqueda.

También puedes leer: “Siempre es lo mismo con ella”: buscadoras acusan que fiscal no las recibe

La líder del colectivo Sabuesos Guerreras, Maria Isabel Cruz Bernal, quien busca a su hijo Yosimar García Cruz, desaparecido desde el 26 de enero del 2017, señaló que en Sinaloa hay una crisis de desaparecidos con más de 5 mil 500 personas no localizadas.

“En las cifras de la Fiscalía General del Estado hasta el mes de julio se habían registrado hasta 609 desapariciones, solo en este año, eso quiere decir que son casi 3 desapariciones por día, este delito crece y nos afecta a todos”, expresó.

Sensibilidad y trato digno fue otra de las peticiones de las familias de desaparecidos, quienes señalaron que la fiscalía no atiende sus demandas y peticiones, que no investigan y las carpetas de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad y desaparición forzada no presentan avance alguno.

Doblemente desaparecido

Isela Ramírez, líder del colectivo En Busca de Nuestros Desaparecidos, expresó que sus familiares sufren una doble desaparición debido a los protocolos de la fiscalía, ya que una vez encontrados sus restos son llevados al Semefo, y muchas veces terminan en una fosa común.

“Les pido que muestren poquito de empatía porque nadie sabe lo que nosotros venimos cargando, nadie sabe lo que nosotros sufrimos bajo los rayos del sol desde temprano hasta oscurecer, encontrarles y que lleguen peritos y los traigan a Semefo y nos los vuelven a desaparecer, doblemente desaparecidos, eso me lacera el alma, me duele infinitamente”, expresó.

Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida acusó las condiciones en que se encuentra la fosa común del panteón municipal de Culiacán, donde yacen los cuerpos de miles de personas no identificadas, donde ella espera encontrar a su hermano desaparecido desde 2009.

“Ha sido mucho sacrificio el ver cómo se violan los derechos de nuestros familiares en la fosa común, he sido testigo desde hace muchos años, el ver cómo están enterrados nuestros familiares, el ver cómo están inhumados en un basurero”, señaló.

Al final los colectivos de búsqueda agradecieron a Rubén Rocha Moya la construcción del Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana, lo que permitirá identificar y dar dignidad a miles de cuerpos.

La construcción de esta obra se realiza con una inversión de 75 millones de pesos de Gobierno del Estado y la federación con el objetivo de atender la crisis forense en Sinaloa e identificar a los más de mil 400 cuerpos que se encuentran en fosas comunes.

Rubén Rocha Moya escuchó a las familias de los desaparecidos y aseguró que esta obra es un paso para la dignificación de los cuerpos encontrados por los colectivos.

“Es elemental que podamos curar un poquito su dolor haciendo empatía, estando cerca, viéndonos la cara y no temer que si los veo me van a reclamar, y con lo que no estén de acuerdo me tienen que reclamar y yo tengo que aguantar”, expresó el gobernador.