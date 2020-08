Escasean vacunas de tuberculosis y rotavirus

Culiacán, Sin.- En el llamado de las autoridades de salud a los padres de familia para completar la cartilla de vacunación de sus hijos, en Sinaloa, actualmente existe escases para la de la tuberculosis, en recién nacidos y la de rotavirus, reconoció, Rafael Félix Espinoza.

El Director de Prevención y Promoción de la Salud, explicó que han tenido problemas con algunas vacunas, al ser el abasto bajo el esquema federal, mismo que se está resolviendo.

Indicó que en caso de que una vacuna no esté disponible, los padres de familia pueden acudir a los centros de salud para que se aplique otra dosis, mientras llega una nueva dotación.

Foto: Cortesía │ Secretaría de Salud

Puedes leer: Baja número de casos sospechosos en Sinaloa

“Pero eso no quiere decir que no se le pueda poner el resto de las vacunas, entonces si por alguna razón no hay una vacuna, hay que ponerle el resto de las vacunas que prácticamente en este momento tenemos de todas en existencia”, subrayó.

En relación al resto de las vacunas, el director de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que cuentan con el abasto suficiente que se llegue a requerir a nivel estatal.

Félix Espinoza, recordó a los padres de familia la importancia de la aplicación de las vacunas de los niños para que estén protegidos de las enfermedades y que ahora con el coronavirus, cuando acudan a un hospital o centro de salud apliquen todos los cuidados necesarios.

Foto: Archivo │ El Sol de Sinaloa

Lee aquí: Para preservar la memoria: pega de carteles en el centro de la ciudad

“Es muy importante que los niños no dejen de llevarlos a vacunar porque por ejemplo, la vacuna hexavalente protege contra seis enfermedades, si al niño le toca su esquema es muy importante que el padre de familia, la mamá no lo dejen de llevar a vacunar”, mencionó.

Aseguró que en los centros de salud el personal está tomando las debidas precauciones para evitar contagios de coronavirus en los menores de edad y que los padres se sientan seguros en la aplicación de las vacunas.

“Es importante que la gente sepa que las actividades esenciales como este programa de vacunación universal no hay que descuidarlo, entonces un llamado a todas las mamás, los papás que lleven a sus niños a vacunará sus unidades correspondientes”, finalizó.

GARANTÍA

Aunque las dosis están escaseando en Sinaloa, los padres pueden acudir a los centros de salud, recomienda la Secretaría de Salud.

ABASTO

En el resto de las vacunas, según el funcionario, se pueden conseguir en el sector público.









Lee más aquí ⬇

Local Medicamentos para tratar Covid-19 tendrán restricciones: COEPRISS Local El 90% de personas fallecidas por Covid-19 no se habían vacunado contra influenza