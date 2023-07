Es posible que AMLO venga a Sinaloa la próxima semana: Rocha Moya

Culiacán, Sin.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, probablemente este de visita en Sinaloa la próxima semana. Esto fue notificado por el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

Es de precisar, que el mandatario estatal no afirmó la visita de AMLO, pero sí dijo que era muy probable que arribe al territorio sinaloense para inaugurar la carretera Badiraguato–Parral.

"No me lo confirmo, en esta reunión estuvo cerca el presidente, pero no están programadas las audiencias individuales. Pero me reuní con el Secretario de Infraestructura y me dijo que le iba a comentar al presidente. No va a ser esta semana, probablemente sea la siguiente", declaró Rocha Moya.

Rocha Moya relató las gestiones que realizó el día de ayer en la reunión que tuvo con el Secretario Federal de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara.

Narró que estuvo acompañado por los secretarios de Salud, Finanzas, Obras Públicas y Economía del Estado. Indicó que se tocaron los temas de inversión para unidades médicas de Sinaloa y la construcción de carreteras.

La última visita

El presidente visitó Sinaloa por última vez en el mes de abril del año en curso. Durante su estancia en el estado, el mandatario federal tuvo una reunión con los integrantes de la Secretaría del Bienestar, también conocidos como los Servidores de la Nación.

Asimismo, López Obrador acudió a revisar el proceso de construcción de la presa Santa María, ubicada en el municipio de El Rosario.