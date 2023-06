Rubén Rocha Moya se prepara para ir a la Mañanera de AMLO

Culiacán, Sin.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, indicó que estará presente en la conferencia Mañanera del presidente de la República mexicana, Andrés Manuel López Obrador.

Esto fue lo que declaró el mandatario estatal en su conferencia Semanera, donde indicó que también participara el titular de la Secretaria de Salud, Cuitlahuac González Galindo.

También puedes leer: Tras soluciones, productores sinaloenses buscarán a AMLO en la mañanera

"Es probable, porque si no me ven me van a decir que yo dije que iba a ir, a ver ingeniero, ¿ya hablo con Cuitlahuac como le dije que le dijo?", comentó.

Los temas

El mandatario estatal mencionó que el tema que expondrán en la Mañanera de AMLO tiene que ver con la implementación de IMSS-Bienestar en el estado. Así mismo, señaló que seguirá gestionando el tema de la comercialización del maíz sinaloense con el presidente de México.

Rocha Moya mencionó que partirá ahora a la Ciudad de México para participar en la conferencia presidencial que será el día de mañana, martes 20 de junio.