Es fundamental que toda la República tenga Secretaría de la Mujer: Yasmín Esquivel

Culiacán, Sin.- Con el objetivo de que todos los estados de la República tengan una Secretaría de la Mujer, la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, presentó por primera vez, el “Pacto Nacional por la Justicia de Género”, afirmando que estas instancias sean fortalecidas de manera permanente.

Esquivel Mossa, también presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad del Poder Judicial de la Federación, dijo que sobre los órganos de impartición de justicia y quienes les dan vida, tienen la obligación constitucional de brindar a las mujeres, niñas y adolescentes, pleno acceso a la justicia para garantizar el ejercicio de sus derechos, en cumplimiento del deber de justicia.

También puedes leer: En Sinaloa se presenta el Pacto Nacional por la Justicia de Género

“Para ello, debemos tener como aliados a los Ejecutivos locales y legisladores de todo el país”, precisó.

Yasmín Esquivel recalcó que este pacto se construyó para ser el camino a la consolidación de la perspectiva de género y así hacer realidad la igualdad sustantiva, con la convicción de que es posible y está en manos de todas y todos, acelerar el cambio con pasos trascendentes y definitivos.

“Nos planteamos la consolidación de la perspectiva de género como una ele vada meta, que nos conduzca a hacer realidad el principio de igualdad y no discriminación, y erradicar la violencia por razón de género, siempre avaluando y dando seguimiento, pues lo que no se mide, no se puede mejorar”, concluyó.