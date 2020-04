Entregan apoyos emergentes por el Covid-19

Mazatlán, Sin.- El Gobierno nunicipal, a través de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social, comenzó con la entrega de apoyo económico y despensas alimentarias a las personas que perdieron su trabajo en medio de la contingencias del Covid-19.

Este fin de semana arrancó la entrega de ayuda a las primeras mil 524 personas que se registraron vía Internet.

En los siguientes días continuará con los ciudadanos que se inscribieron de manera personal en las oficinas de Bienestar y Desarrollo Social.

Serán destinandos 10 millones de pesos para dotar a las familias con despensas con alimentos de la canasta básica y la cantidad de 400 pesos, para mitigar el impacto social y económico que está provocando la crisis del coronavirus.

Adriana Guadalupe, vecina de la Colonia Loma Atravesada y madre de tres niños, fue la primera beneficiada con este apoyo.









Por medio de Internet, me inscribí, me anoté, puse todo que me pidieron, requisitos y todo y traje toda la documentación. (Perdí mi trabajo) por esto que anda del mentado virus, y la muchacha me tuvo que recortar (...) trabajaba de limpieza en una casa Adriana Guadalupe













