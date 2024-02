Entre peticiones, sinaloenses reciben y despiden a AMLO en su visita a Mazatlán

Mazatlán, Sin. -Entre peticiones, sinaloenses recibieron y despidieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su visita a Mazatlán.

A su llegada a la explanada Sánchez Taboada, donde conmemoró el Día de la Bandera, una gran multitud de ciudadanos tenían la esperanza de, además de saludar al mandatario federal, expresar de viva voz algunas necesidades.

También puedes leer: Inaugura AMLO el acueducto Picachos-Concordia; beneficiará a 19 habitantes

Morgan sigue en espera del medicamento

Entre los asistentes estaban los padres del niño Morgan Caravantes González, quien fue diagnosticado con Atrofia Muscular Espinal hace más de un año, desde entonces han buscado ayuda con diferentes instancias gubernamentales, ya que el medicamento que ocupa, Spinraza, cuesta 3.5 millones de pesos y aunque en un principio el Instituto Mexicano del Seguro Social no lo autorizó el tratamiento por ser muy costoso, un juez le ordenó darle el tratamiento necesario al pequeño, al considerar que se violentó el derecho a la vida; esto desde abril del 2023.

Los padres de Morgan se sienten desesperados ante la negativa de que su hijo reciba el tratamiento. Foto: Carla González / El Sol de Mazatlán

"EL IMSS no le ha recetado el medicamento a Morgan ya estando en el cuadro básico de salud, que era lo que nos pedían primero y ahora que está todavía no se lo recetan. Morgan está en condiciones de recibir el medicamento, ha estado mejorando en cuestiones respiratorias, él sigue siendo candidato y todavía no lo hemos obtenido, están jugando mucho con el tiempo, nos dan las citas muy lejos, no le están dando prioridad a un caso de tercer nivel", expresó María Alejandra González, madre del menor.

Exigen pago del maíz

Productores de Angostura, Guasave, Sinaloa de Leyva y Ahome, exigen el pago del maíz, una de las protestantes que pidió omitir su nombre, señaló que son más de 100 agricultores los que quedan pendiente del pago de garantía, que fue de 6,965 pesos por tonelada.

"Estamos pidiendo el pago del maíz, tenemos nueve meses en espera, los créditos están saturados, nos están cobrando demasiado los intereses, ya no podemos con los intereses, puras promesas del gobernador, no nos ha querido recibir en Palacio, en Culiacán, nos han dicho que nos esperemos, no sé qué más tiempo quieren que esperemos", mencionó.

Los agricultores dejaron del norte del estado para abordar a López Obrador. Foto: Carla González / El Sol de Mazatlán

Ante la multitud fue imposible abordar a López Obrador, quien descendió de su camioneta y se acercó a los presentes solo para saludarlos, mientras que su avanzada recogía las carpetas que estos entregaban en la que exponen sus casos.