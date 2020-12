Entierran ballena en playa sin saber causa de su muerte

Mazatlán, Sin.- El director del Acuario Mazatlán, Pablo Rojas Zepeda, informó que por el estado de descomposición en que encalló la ballena jorobada, encontrada el domingo pasado en playa Cerritos, no se pudo hacer una evaluación técnica aceptable y se tuvo que enterrar en la playa sin saber la causa de muerte de este ejemplar juvenil que medía 10 metros de largo.

Dijo que en lo que va del año se ha reportado el arribo de alrededor de 6 tortugas muertas y este último cetáceo macho en estado de descomposición.

“No se conoce la causa de muerte, estaba en estado avanzado de descomposición y estaba todo mordisqueado, no se podía apreciar bien, a simple vista no se apreciaba la causa, si externamente no permite hacer una evaluación, internamente menos, ya que el grado de descomposición no permitió hacer una evaluación técnica aceptable”, expresó.

Comentó que el reporte les llegó el domingo por la noche por parte del Escuadrón Acuático, y muy de mañana personal del Acuario acudió a playa Cerritos y se procedió a notificar a Profepa el caso.

Los restos de la ballena jorobada fueron enterrados en esa zona de playa la tarde del día lunes, sin poder hacer una evaluación técnica a fondo por el estado de descomposición del espécimen marino.





Pablo Rojas Zepeda, director del Acuario Mazatlán. Rolando Salazar│El Sol De Mazatlán

Cabe aclarar que la ballena jorobada se encuentra bajo protección especial, según la norma oficial mexicana NOM-059-Semarnat-2001.

Rojas Zepeda indicó que la temporada de avistamiento de ballenas y cetáceos en la zona costera de Mazatlán inició desde finales de noviembre y se prolongará hasta los meses de abril o mayo del 2021.

Refirió que a la fecha es el primer caso de varamiento de una especie marina que llega muerta a las playas, sin contar las tortugas marinas, ya que este año no se han reportado arribos de delfines ni lobos marinos muertos.

Foto: Cortesía │ Acuario Mazatlán

En el caso de las tortugas, agregó, el año pasado hubo una mortandad fuerte entre los meses de junio y julio, al grado que se contabilizaron casi 40 ejemplares que arribaron muertos a las playas mazatlecas, pero este año fueron alrededor de 6 especímenes.

"Algunas venían en grado de descomposición, otras con mallas de pesca, pero fueron pocas, con golpes también, posiblemente por las aspas de motores, creemos que las causas están relacionadas con actividades de pesca principalmente", concluyó.

















