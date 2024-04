Enfermedades hepáticas, dentro de las 10 primeras causas de muerte en México

Mazatlán, Sin.-Las enfermedades hepáticas se encuentran dentro de las 10 primeras causas de muerte a nivel nacional y la principal causa de trasplante de hígado está asociada a la infección por hepatitis C, expuso Alethse de la Torre Rosas.

La directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y Sida (CENSIDA) señaló que si no se hace un diagnóstico y no se da tratamiento a esta infección, puede llegar a generar cáncer de hígado y cirrosis.

"Y antes de que esto suceda la mayoría de las personas son asintomáticas, nos infectamos y no sabemos qué tenemos la infección, hasta que es muy tarde", expuso.

Durante el encuentro "Fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional para Programa de Eliminación de hepatitis C", la funcionaria federal aseguró que en el país se cuenta con tratamientos suficientes para esta infección, el cual puede durar de dos a tres meses y se brindan de manera gratuita.

"¿Cuál es el llamado a la población? A hacerse la prueba.

Si es positivo confirmar el diagnóstico y recibir el tratamiento, es gratuito se encuentra en todas las instituciones de salud y hay suficiente tratamiento para todas las personas", aseguró.

Al Fortalecimiento de Coordinación acudieron autoridades de salud de los tres niveles de gobierno.

Panorama

De la Torre Rosas, añadió que en México se estima que hay 700 mil personas con esta infección y en el norte del país, incluido Sinaloa, es donde se reflejan más casos a comparación de otras regiones.

Detalló que la infección se transmite a través de la sangre, por ejemplo, a través de transfusiones o a través de tatuajes en lugares donde no se utilizan técnicas adecuadas o procedimientos estéticos no regulados, a través de prácticas sexuales y también por consumo de drogas inyectables.

Sin vigilancia epidemiológica

Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud en el estado, dijo no tener conocimiento de los casos que se han registrado en la entidad, ya que la hepatitis C no está en vigilancia epidemiológica, pero afirmó que sí se cuenta con la cobertura de los tratamientos.

"(La concientización) la hacemos desde los bancos de sangre cuidar la utilización de los instrumentos, esterilización, los contactos con protección, identificar pacientes con enfermedad, se hacen tamizajes, también hay puntos donde la Secretaría de Salud hace valoraciones de rutina, es parte de lo que hacemos así como detectamos VIH también hacemos muestreo para hepatitis" dijo.