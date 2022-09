En Mazatlán va lenta pavimentación de la avenida Emilio Barragán

Mazatlán, Sin.- A casi tres meses de que inició la pavimentación de la avenida Emilio Barragán, entre Gutiérrez Nájera y Alemán, los trabajos se mantienen lentos, acusan habitantes de la zona.

Hace aproximadamente 15 días que subieron la tierra a las banquetas ubicadas sobre la vialidad, lo que ha provocado algunos accidentes.

"Ya se han caído algunos vendedores que pasan por aquí, es una batalla también para poder ir por el agua, porque la purificadora está retirada de esta parte de la colonia, es mucho mismo tiempo el que tiene la arena hecha bola ahí en la avenida, es muy incómodo para los que vivimos en esta parte", señaló Irene, vecina del lugar.

Además de las incomodidades por tener la calle cerrada, sus casas están llenas de polvo, piedras y basura.

"Es mucho el desorden que entra a nuestras casas, a nosotros nos molesta que nunca se ve a nadie aquí trabajando, sobre todo los sábados, parece desierto, en sábado no se muestran y mucho menos en domingo y cuando llegan a venir, solamente trabajan como cuatro horas, no se me hace justo que estén tardando tanto en hacer esto. Uno les pregunta por qué no vienen y no dicen nada", comentó Kimberly, una locataria de la zona.

La remodelación inició en el mes de junio y está pactada para terminarse en seis meses, de los cuales ya van tres. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Que no trabajen los sábados es una de las razones por las que ellos piensan que la obra se ha atrasado.

“La verdad que ya estamos desesperados, para las personas mayores es un riesgo caminar por las calles, por los pozos y la tierra, especialmente cuando llueve y se enloda la zona”, agregó.





Tiempos e inversión

El proyecto de pavimentación de la avenida Emilio Barragán va desde avenida Gutiérrez Nájera hasta calle Francisco Villa, con una inversión de 88 millones de pesos.