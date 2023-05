En Mazatlán, turistas brindan experiencia culinaria mundial en restaurantes locales

Mazatlán, Sin.- John es un joven originario de Filipinas que visitó Mazatlán a bordo del crucero “Carnival Panorama”; él es parte de la tripulación de la embarcación turística, por lo que no es la primera vez que viene al puerto, así que al bajar del buque sabe muy bien qué hacer en la ciudad.

Pero más que ir a la playa, caminar por el Malecón o recorrer la ciudad a bordo de una pulmonía, él se va directo al área gastronómica del mercado municipal José María Pino Suárez, donde le dan oportunidad de cocinar sus platillos preferidos con las recetas originales de su lugar de origen.

Para los asiáticos, preparar sus alimentos en estos locales es ya una tradición. Y aunque John solo tiene pocas horas, va y compra los ingredientes, junto con otras personas prepara los alimentos y comen en el lugar, para luego regresar al barco y continuar con sus labores.

En el restaurante Sarita, junto con un grupo de 16 personas, entre hombres y mujeres de distintas nacionalidades, cocinaron arroz, pollo y camarones al estilo asiático.

Ellos son el otro turismo de Mazatlán, el que no llega como pasajero de las lujosas embarcaciones, sino como trabajador, pero que también representa una derrama económica importante para el puerto, ya que al igual que el turista que paga por el crucero, hacen uso de servicios y consumen en restaurantes y comercios de todo tipo.

Beneficios

Los beneficios económicos que dejan los cruceros turísticos en Mazatlán son muy grandes y en su mayoría impactan directamente en los bolsillos de los prestadores de servicios, pero además de las personas que vienen como huéspedes también están las que vienen como empleados, quienes incluso dejan una mayor derrama económica comparada a la de los pasajeros.

El “Carnival Panorama” llegó al puerto con 4 mil 377 pasajeros y mil 410 tripulantes, entre ellos John. Y aunque no todos los que trabajan arriba del crucero bajan a la ciudad en las horas que les permiten hacerlo, ya que muchos aprovechan el tiempo que el buque está parado para descansar, según cifras de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, el 70 por ciento del total de visitantes se baja de la embarcación en Mazatlán.

En las temporadas de baja afluencia de turismo nacional en el puerto las ventas bajan en los negocios de comida del mercado Pino Suárez y es con la renta de las cocinas que se reactiva la economía para esos negocios.

Mazatlán es el único puerto del Pacífico en el que pueden cocinar a su gusto. . Foto: Marimar Toledo | El Sol de Mazatlán

Una tradición

Desde hace 20 años, varios restaurantes de la segunda planta del mercado Pino Suárez rentan sus instalaciones para que los tripulantes de las líneas navieras que visitan el puerto puedan cocinar a su gusto. Actualmente se les cobra 4 dólares por persona y aunque ellos acercan la mayoría de los ingredientes, si ocupan algo lo toman del restaurante y ya al final sacan cuentas.

Con la pandemia de Covid-19 en el 2020 se suspendió el arribo de buques y una vez que reiniciaron operaciones los tripulantes tardaron varios meses para poder bajar a puerto debido a los protocolos sanitarios implementados por las navieras, por lo que fue hasta este 2023 que esta práctica se retomó.

Teresita, una de las locatarias, señala que ella tenía clientes que cada semana llegaban a su negocio a cocinar y ahora que empezó el 2023 regresaron, sin embargo tuvieron que negociar la renta, ya que todo ha subido.

"El dólar bajó y solo querían pagar tres dólares como renta, porque además de los utensilios, el gas, se les proporciona aceite, soya, ajos, cebolla, vinagre y pues sacamos cuentas y ya no salía. Les gusta mucho cocinar arroz, pescado, pulpo, dentros de pollo, son las comidas que ellos comen en sus países y que mientras están en el barco no las pueden cocinar, hasta que se bajan en algún puerto, y no en todos los puertos pueden rentar las cocinas como lo hacen aquí”, señaló.

Los dueños de los restaurantes se comunican con ellos como pueden, a señas o con el traductor del teléfono celular y además de comer en el lugar, también preparan comida para llevar al barco.

“Ellos lo que quieren es comer con el sazón que les gusta y saben que aquí en Mazatlán lo pueden hacer, mientras están en el barco tienen que trabajar y comer lo que ahí les preparan, por lo que cuando llegan a Mazatlán se bajan del crucero y se vienen directamente aquí al mercado, compran lo que necesitan y a cocinar, entre ellos se ponen de acuerdo porque siempre vienen en grupos, además, así nos sale mejor a nosotros cuando son grupos grandes”, agregó.

Durante la preparación de alimentos con recetas de sus países, los olores se mezclan en el mercado, ya que cocinan pescado, puerco, camarones al mojo de ajo, mollejas e hígados de pollo en adobo y arroz.

Mientras unos cocinan otros pican la verdura. . Foto: Marimar Toledo | El Sol de Mazatlán

Con su presencia, las cocinas del centro de abastos viven una gran fiesta, mientras unos pican verduras, otros cortan y preparan el pescado, el pollo o el arroz. Y luego a disfrutar sus platillos acompañados con aguas de sabores o refrescos.

Al terminar de comer, los visitantes dejan todo limpio, en recipientes desechables se llevan la comida que les sobró y se despiden del dueño de la cocina.

John se fue satisfecho con lo que comió, como si estuviera en su casa, prometió regresar cuando la embarcación esté de vuelta en el puerto, él sabe que solo en Mazatlán puede cocinar lo que le gusta, además de que aquí encuentra los productos frescos y de gran calidad, principalmente los pescados y mariscos. Y todo a muy buen precio.

Derrama económica

Entre enero y diciembre de 2022, 7.7 millones de viajeros de cruceros arribaron a los distintos puertos mexicanos, según cifras de la Secretaría de Turismo.

En este mismo periodo se registró la entrada a México de más de mil 666 cruceros, lo que representó el ingreso de divisas por el orden de los 542.7 millones de dólares.

El gasto promedio de estos cruceristas fue de 76.7 dólares por persona, superior en 8.3% a lo registrado a lo largo de 2021, cuando destinaron 70.9 dólares en promedio.

La temporada alta de arribo de cruceros para la ruta del Pacífico mexicano, donde está incluido Mazatlán, es de octubre a abril. De mayo a septiembre hay una disminución considerable en la llegada de este tipo de embarcaciones.

Los alimentos los preparan como si estuvieran en sus países de origen. . Foto: Marimar Toledo | El Sol de Mazatlán

De enero a abril de 2023 sumaron 66 cruceros con 310 mil personas, de los cuales 225 mil 508 fueron pasajeros y 84 mil 998 de tripulación, que dejaron una derrama económica de 320 millones de pesos.

De acuerdo a la Secretaría de Turismo, en abril arribaron 14 embarcaciones con 68 mil visitantes internacionales.

En el calendario de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Mazatlán, se tiene programado el arribo de 7 cruceros para el mes de mayo de dos líneas navieras, “Carnival Cruise Line” y “Royal Caribbean”.

Datos

4 dólares les cobran por la renta de la cocina

66 cruceros con 310 mil personas arribaron a Mazatlán de enero a abril

320 millones de pesos es la derrama económica generada por los cruceros en lo que va del año

Platillos

Los visitantes cocinan pescado, puerco, camarones al mojo de ajo, mollejas e hígados de pollo en adobo y arroz con recetas originarias de sus lugares de origen.