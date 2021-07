En Mazatlán, padres de familia dicen no al regreso a clases

Mazatlán, Sin.- El próximo ciclo escolar en Sinaloa comenzará el 30 de agosto del 2021 y finalizará el 14 de julio del 2022, y después de más de un año de llevar las clases a distancia, debido a la pandemia por el Covid-19, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, planea un regreso presencial.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán padres de familia expresaron que, a pesar de que los niños y jóvenes no aprenden igual desde casa, es preferible aguantarse un poco más, ante el panorama que vive el estado con la tercera ola de contagios de coronavirus, todavía mucho más fuerte que la primera y la segunda, y que lo mantiene como el único estado en el país en color rojo en el semáforo epidemiológico.

"Yo opino que no, si sigue así el estado y el municipio, yo no voy a mandar a mis hijos a la escuela, no sé quién vaya a tomar la decisión, pero a uno como padre no lo toman nunca en cuenta. Yo tengo una niña que va a entrar al kínder, otro que va en la prepa y otro en la universidad y es el mismo riesgo para todos de contagiarse", expresó Arturo Peralta.

Por su parte, Yuribia comenta que al retroceder el estado al semáforo rojo, nadie tendrá la seguridad de mandar a sus hijos a la escuela.

"Por una parte, sí estaría bien que ya regresaran, porque en la casa no quieren hacer nada, pero por otra también digo que no, porque los contagios subieron nuevamente y son los niños y los jóvenes los que se están contagiando ahorita, hay temor, nadie los va a mandar así a la escuela", comentó.

Armando, estudiante de preparatoria, dice que es preferible regresar cuando la probabilidad de contagiarse sea mínima y que la mayoría de los jóvenes ya estén vacunados, pues son quienes están contrayendo el virus actualmente.

"No, así como está la situación digo que no, las clases han sido muy diferentes, no aprendemos igual, pero ahorita el virus está pegando en jóvenes y menores de edad, no creo que sea lo mejor. Hay muchos que no querrán regresar por miedo y ¿qué va a pasar con ellos?", dijo.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Doña Martha coincide con los mazatlecos que opinan que no es bueno volver a clases presenciales en esos momentos.

"A pesar de que no ha sido el mismo rendimiento, que no aprenden igual, yo creo que todavía no es tiempo de volver a clases, a qué vamos a exponer a los niños, dicen que nos tenemos que acostumbrar a vivir con el virus, pero nadie quiere ser el primero en ir, contagiarse y Dios no quiera, morirse".

Por otra parte, Arturo considera que sí deberían regrese a clases, pues los niños de todas formas andan en la calle, en la playa y en las fiestas.

"Pues a mí me parece bien, porque los niños de todos modos andan en la calle, se me hace que están más seguros en la escuela; ahí andan en fiestas, riesgo corren en todos lados”.













