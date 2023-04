En Mazatlán el tráfico se congestiona en diferentes avenidas

Mazatlán, Sin.- Durante los días santos en el puerto de Mazatlán, las diferentes avenidas se encuentran congestionadas ante la gran cantidad de vehículos que circulan sobre ellas, incluso causando que algunos transportistas han opten por tomar rutas alternas, pues aseguran que en algunos puntos les a tomado hasta una hora poder avanzar se su lugar hasta donde se dirigen.

"Ya es una costumbre que en semana santa las avenidas se encuentren así de llenas, varios compañeros y yo mejor optamos por irnos por otra ruta, algunos turistas se enojan cuando no les damos el paseo que quieren por el malecón, pero lo que queremos es llevarlos a su destino lo antes posible, es por eso que evitamos en ocasiones el malecón", aseguró Arturo Rivas, aurígero del puerto.

También puedes leer: Más de 36 mil personas visitan las playas de Mazatlán este jueves

Mientras que los transportistas prefieren desviarse de su camino, los trabajadores de la zona hotelera afirman que se ven obligados a salir de sus casas más temprano para poder llegar a sus trabajos, pues en la avenida del Mar y Camarón Sábalo, hay un caos vial a causa de los turistas que deciden salir a dar un paseo en el puerto.

"Es un arguende para poder llegar temprano al trabajo, tengo que salir media hora o cuarenta minutos antes de mi casa por todo el tráfico que hay, el problema es poder pasar, los camiones se demoran más en estos días, no los culpo porque se que no está en ellos, pero es un dolor de cabeza estar sentada tanto tiempo y que el camión no avance", mencionó Isabela Hernández, trabajadora de un hotel ubicado en la avenida del Mar.

Avenidas como la Ejército Mexicano, Insurgentes, Camarón Sábalo, La Marina, y avenida del Mar, son las que mayor flujo vial están teniendo durante estos días de semana santa, pues son las rutas más comunes para llegar a la playa o para los que las toman como desviación para evitar el tráfico.

Un cuidador de vehículos que se encuentra sobre la avenida Camarón Sábalo, comenta que durante estos días, las vialidades se encuentran colapsadas, desde las 10 de la mañana hasta la noche es cuando mayor flujo vial hay, en especial para las personas que van para playa Cerritos, o los parques acuáticos que se encuentran por la ruta.

"En la mañana es cuando hay mucho trafico por la avenida del Mar y por la Camarón Sábalo, como van para las playas, y las albercas, por eso se satura el tráfico, pero hay un lapso de tiempo como de tres horas que no es así, esto porque muchos se estacionan y listo, se acaba el trafiquerio, pero ya cuando esta anocheciendo se viene lo bueno, no se puede ni pasar, así sea de seis o siete de la tarde, hasta la madrugada, se congestionan todas las avenidas," dijo Miguel Cruz, quien es un cuidador de vehículos en la zona de playas