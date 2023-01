En Mazatlán disminuirán la contaminación con carril preferencial

Mazatlán, Sin.- Con el carril preferencial para el transporte público que se implementará en Mazatlán por la avenida Ejército Mexicano disminuirá la contaminación, las unidades ahorrarán combustible y los usuarios llegarán más temprano a sus destinos.

El presidente de la Alianza de Camiones Urbanos, Faustino Mejía Chávez, detalló que el proyecto va avanzando y en conjunto con el gobierno municipal se podrá mejorar la vialidad y la movilidad, además de que se evitarán accidentes y se tendrá un ahorro considerable de combustible.

Explicó que de acuerdo a sus cálculos, en el flujo de pasos de los 505 camiones son más de mil 400 vueltas que dan los vehículos, desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, tardan más de 15 minutos en dar la vuelta y esos dan hasta seis vueltas al día.

“Por lo tanto, disminuye la contaminación al medio ambiente, pues los camiones tendrán un ahorro de hasta 90 minutos por las mil 400 vueltas”, dijo.

Agregó que otro de los beneficios es que se agilizaría la atención de emergencias, por ejemplo, una ambulancia, unidad de bomberos, tendrán un carril donde circularán más rápido, sobre todo en horas pico.

Mejía Chávez comentó que los usuarios también se verán beneficiados porque llegarán más temprano a sus destinos y los operadores tendrán menos estrés por el ahorro que tendrán en cada vuelta.

"Quién no va a estar de acuerdo en ahorrarte más tiempo, que no te estés parando, que no estés con un accidente, con un choque, que te interponga algún vehículo que estés ahí atorado, yo creo que es un gran beneficio para todos”, expresó.

Para saber

La primera etapa del carril preferencial será de la avenida Ejército Mexicano, en el tramo comprendido entre Insurgentes y Gutiérrez Nájera.

El pasado miércoles la dirección de Obras Públicas municipales inició con pintado para delimitar el carril preferencial para ir socializando con los usuarios de esa importante vialidad este proyecto.