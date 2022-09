En riesgo habitantes de la colonia Casa Redonda de Mazatlán

Mazatlán, sin.- Desde hace dos meses, una alcantarilla sin tapadera pone en riesgo a los habitantes de la calle Altata, entre Rosarito y Puerto Escondido, en la colonia Casa Redonda de Mazatlán.

Y aunque han realizado diversos reportes a Jumapam, no han acudido a solucionar la problemática.

También puedes leer: Urge regular presupuesto de viáticos y gastos de representación en Mazatlán

"Es un caso, llueve y no te das cuenta, si vas a pisar ahí, te vas a caer, fuimos los mismos vecinos los que colocamos un tubo ahí para que la gente pudiera fijarse bien y tener cuidado, hace no tanto una señora sufrió un accidente y la pobre no se podía ni parar, no se me hace justo que no vengan a poner una tapadera, no creo que no tengan tiempo para eso", señaló Yolanda, vecina del lugar.

También comenta que aunque la persona que cayó en la alcantarilla no sufrió ninguna lesión de gravedad, se llevó múltiples raspones.

“Estaba temblando de dolor, tenía como unos 50 años, no vio el hueco y cayó”.

Están en espera de Jumapam

Los habitantes de la vialidad no quieren ser los próximos que sufran algún accidente, por lo que exigen a las autoridades que se solucione el problema.

"Mi hija realizó un reporte ya y hasta le fecha no han venido, ni siquiera dejaron algo para advertir a las personas del problema, ya hace rato unos muchachos y un señor sufrieron una caída de noche ahí, porque no se ve. Quién sabe qué querrán que pase para que vengan a atendernos", agregó.