En la mira de las autoridades, los "rastros" clandestinos

Mazatlán, Sin.- En Mazatlán sigue habiendo "rastros" clandestinos y se siguen buscando, pero difícilmente se pueden ubicar, señaló el alcalde Edgar González Zatarain.

Ahorita, agregó, se tienen en la mira a seis, no obstante, cuando se hace la visita al lugar resulta que ya no están operando ahí, están en constante movimiento para no ser localizados.

"Aparecen unos días en un lado y luego se mueven y se mueven, se nos ha dificultado ahí para poder cerrar esto, siguen apareciendo, sigue habiendo", reconoció.

Estos mataderos irregulares se han detectado en el sur de la ciudad y el municipio, hacia Urías, El Castillo y Miravalles; comercializan tanto carne de res como de puerco.

Medidas

Adelantó que ante la dificultad de localizarlos y clausurarlos, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Sinaloa (Coepriss) en coordinación con Servicios Públicos, Ecología y el Juzgado Cívico, realizarán vistas de inspección en las carnicerías de los mercados para exigir la procedencia del producto.

"El llamado que estamos haciendo es que quienes reciben el producto tengan cuidado porque Coepriss ya están en esas instrucciones de exigir la procedencia de esa carne para evitar el tema de los rastros clandestinos, como no lo hemos podido poner solución andar detrás, lo vamos a hacer donde se recibe la carne, que tenga una procedencia segura", dijo.

Para saber

El munícipe añadió que cuando fue secretario del Ayuntamiento se aplicaron multas económicas a cuatro mataderos clandestinos; los montos alcanzaban hasta los 70 mil pesos.