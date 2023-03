En el olvido la escuela Primaria Francisco Villa de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La escuela primaria Francisco Villa, ubicada en la avenida Emilio Barragán, presenta serias deficiencias en sus inmediaciones, pues el techo de varias aulas y de la escuela se está cayendo a pedazos, lo cual ha puesto en riesgo la integridad de los alumnos y de los pocos profesores que hay.

Lourdes Margarita Larrañeda, maestra y directora del plantel, detalló que ya han mandado solicitudes de apoyo a la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

También te puede interesar: Alcalde se compromete a terminar de rehabilitar la primaria José Aguilar Barraza

A pesar de que los reportes se enviaron hace aproximadamente tres años, no han tenido respuesta de las autoridades.

"Desde antes de la pandemia tenemos este problema. No se ha resuelto y esperamos que pronto se solucione porque la verdad la escuela es muy antigua y tiene mucha necesidad. No contamos con el apoyo de nadie hasta el momento, solamente con el de los padres de familia", manifestó la directora.

Asimismo, Larrañeda señaló que temen por la integridad de los alumnos, pues los techos de los pasillos y de algunas aulas se están cayendo a pedazos por la falta de mantenimiento.

"Los techos de la escuela están sumamente deteriorados, el escombro ya se cae solo y eso nos pone en suspenso de manera seguida porque los alumnos pueden sufrir un accidente, es muy riesgoso para ellos andar caminando por los pasillos", añadió.

Los docentes hacen un llamado a la Sepyc para que se destinen recursos y se remodele la escuela. Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

Le quitaron recursos

La tesorera de la escuela primaria Francisco Villa, Luisa Carolina Ontiveros Medina, comentó que desde hace años que sus hijos mayores estudiaban en la institución, no se ha remodelado nada, sino que les han quitado muchas cosas, incluso le redujeron el presupuesto.

"Desde que mi hijo mayor estaba aquí la escuela está igual y mi hijo ya va en la universidad. Nada más para que se hagan una idea, solamente hay una computadora para todos los alumnos, les quitaron al profesor de informática", dijo.

Actualmente en la primaria ubicada en la avenida Emilio Barragán, a los alumnos los tienen el 'multigrados', compartiendo aula los alumnos de primero y segundo grado, los de tercero y cuarto, y quinto y sexto año.

Esto por la falta de profesores, pues cuentan solamente con dos profesoras, la directora que apoya en un salón, el intendente, la profesora de inglés y el profesor de educación física.

"Son 74 alumnos atendidos por dos profesoras, su servidora que también imparte clases, el profesor de educación física y la teacher. También está el intendente en nuestro equipo de trabajo. Parecieran pocos alumnos, pero han venido llegando más, necesitamos que regrese el apoyo a esta escuela", lamentó la directora.

Los padres de familia se muestran inquietos por la infraestructura de la primaria. Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

Peligro al volante

La plantilla docente de la primaria comentó que el pasado 22 de septiembre del año 2022 solicitaron el apoyo de tránsito Policía Municipal, pues es un peligro para los alumnos que vienen solos a la escuela y tienen que cruzar las calles.

"Es un peligro porque parece que no ven a los niños cruzar. Las motos que pasan por aquí no están quietas, pasan dándole a más no poder, creen que se ven bien cuando en realidad solamente son un peligro", mencionó la directora.

Wanda Patricia González Juárez, quien es una madre de familia, señaló que esta escuela necesita el apoyo de las autoridades, pues además del deterioro, cuentan alrededor de tres o más alumnos con capacidades especiales.

"Tenemos alumnos de capacidades especiales en la escuela, obviamente se necesita que vengan y apoyen, porque es mucho para la directora y las profesoras, no puede ser que en la secretaría sean tan inconscientes", expresó la madre de familia.