En el caso luminarias no vamos a ser tapadera de nadie: Feliciano Castro

“Si en Mazatlán se viola la ley, se agravia al pueblo, en el Congreso nos vamos a conducir con la Constitución en la mano, no vamos a ser tapadera de nadie, y si hay que proceder, vamos a proceder”, advirtió el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro.

Al referirse al tema del famoso contrato de luminarias que el ayuntamiento hizo con la empresa Azteca Lighting dijo: que bien que cancelaron el contrato, que mal que escondan la información, ya que aclaró que de acuerdo a la Constitución General de la República, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la ley local en la materia, dicen de manera muy clarita que se reserva la información solo cuando se trata de asuntos de seguridad nacional o bien cuando se sigue un proceso de investigación en la temporalidad que este impone. Únicamente así.

Cuando hay una presunción de corrupción de manera clara, explicó, la información debe ser transparente.

“En ese sentido, se equivoca el presidente municipal, viola la ley, cuando decide mantener bajo reserva la información del contrato. Qué bien que ya hay una resolución que lo obligue a abrirla, abrir la información”.

Ya llegó una solicitud de juicio político, pero era una simple hoja, no un oficio formal.

Precisó que el Congreso del estado no anda con la espada desenvainada buscando qué cabeza cortar, pero que sí son muy claros, por lo que ha venido procediendo conforme a la ley, ya que si un grupo de ciudadanos solicitan una auditoría específica, le corresponde a la Auditoría Superior del Estado hacer la investigación en los plazos y tiempos legales.

“Ya concluyó la investigación, está corriendo el plazo de los 30 días legales para que el ayuntamiento de Mazatlán, la presidencia, específicamente, solvente ese supuesto agravio de 60 millones de pesos. Estamos en ese tiempo”, aclaró.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena también precisó que hasta el momento no hay nada definido si se le sigue juicio político al alcalde de Mazatlán, ya que dependen de los resultados de la investigación.

“En el Congreso no estamos en la lógica de ver quién se acomoda para cortarle la cabeza, no. Y decirles también a los ciudadanos que no nos corresponde, la ley es muy clara, proceder de manera oficiosa, tienen que mediar solicitudes, y las solicitudes no pueden ser en un simple oficio. De hecho, ya nos llegó uno de Mazatlán. En una simple hoja -de Miguel Ángel Gutiérrez-decía que solicitaba el juicio político. Pues le dijimos que no es así, porque la Constitución dice cómo, cuáles son las causales para proceder, y hay todo un formato que se tiene que cubrir”, explicó.