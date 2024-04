En crisis, comerciantes de la avenida Insurgentes de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- En medio de los trabajos de remodelación en la avenida Insurgentes de Mazatlán, que llevan ya tres meses, los comerciantes de la zona han expresado su preocupación por las pérdidas económicas que están experimentando debido a la drástica disminución de clientes.

Mediante un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, varios dueños de comercios de la zona han reportado grandes pérdidas, ya que la clientela ha tenido dificultades para acceder a los restaurantes, expendios de cerveza y otros establecimientos comerciales de la zona.

Puedes leer:Caos vial por trabajos de pavimentación en la avenida Insurgentes

"Aquí en el restaurante se ha tenido una disminución en la clientela de hasta un 40 por ciento, eso es en clientela, ya en pérdidas económicas es más, a duras penas competimos con otras marisquerías, sobre todo por la ubicación y ahora nos salen con esto, nombre, así está difícil, los clientes no pueden acceder, mejor se van a comer a otros lados a relajarse o comer, aquí no se puede ofrecer eso ahorita", dijo Marco, trabajador de una marisquería de la zona.

La falta de acceso a estos negocios ha generado una caída significativa en sus ventas, lo que ha llevado a los comerciantes a instar a las autoridades pertinentes a acelerar el proceso de obras.

"Pues si hay un pequeño acceso, pero la gente no viene a batallar, viene comprar cosas para perder el estrés, mejor compran en otros lados, aquí apenas consumen los vecinos, tienen que ocurrir cambios ya, que se apuren porque le pegan a nuestra economía y también hay familias que mantener", dijo Ángel Ríos, trabajador de un expendio de cerveza ubicado cerca del asentamiento.

Desde el inicio de los trabajos, los comerciantes han enfrentado dificultades para mantener sus negocios a flote.

"Es que sabemos que es complicado terminar este tipo de obras, pero que se apuren porque nos las vemos duras, ha sido muy difícil sacar a buen puerto nuestros negocios, aquí fácil he disminuido mis ventas a un 30 por ciento, eso es muchísimo, porque muchas personas que pasaban con prisa y compraban aquí la comida, llevaban de comer y nos compraban de pasada, ahorita ya no, no pasan los carros", dijo María, quien trabaja en una rosticería de la avenida.

Para saber

La renovación de la avenida Insurgentes comenzó el 23 de enero, con una inversión estatal de 28.9 millones de pesos. Esta primera etapa, que va desde la avenida Gabriel Leyva hasta la calle 13 de abril, está programada para concluir antes del 30 de julio.