En alerta por posible nuevo brote de Covid-19

Mazatlán, Sin.- Al hacer un llamado a la sociedad para resguardarse cuando menos los próximos 15 días en sus casas, el coordinador de Protección Civil municipal, Eloy Ruiz Gastélum, dijo que dependerá de que no haya un repunte de casos para que la reactivación se dé de manera programada, paulatina, sólida y sin recaída.

El compromiso como sociedad es que no debemos de tener una recaída en esto, si tenemos una recaída y hay un repunte de casos, una vez que se reactiven los sectores o las diferentes actividades sociales, muy seguramente habrá un repliegue y eso va a implicar que nuevamente tengamos que restringir tales o cuales actividades consideradas como no esenciales.

Ruiz Gastélum

Señaló que se requiere un último esfuerzo de la sociedad para salir del semáforo rojo, ya que se observa un relajamiento en cuanto a quedarse en casa, a pesar de que todavía Mazatlán no está preparado para rehacer la vida social como antes de la pandemia.

Incluso, refirió que en la nueva normalidad, habrá actividades que no se puedan hacer sin usar cubrebocas, guantes y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia.

Va a haber actividades donde no vas a poder estar sin tu cubrebocas, guantes y gel antibacterial, vas a tener que llevar a todas partes donde vayas, lo que tengas que hacer, eso no se podrá evitar.

Ruiz Gastélum





Puso como ejemplo la ida al cine, al Acuario o algún otro centro recreativo, en donde se podrá ingresar, pero en grupos reducidos, guardando la sana distancia y usando cubrebocas, guantes y gel antibacterial.

Comentó que ya se analizan los nuevos protocolos en cuanto a lo que es la conducta y la vida social, así como las normas y disposiciones para lugares tanto públicos y privados.

Entre las reuniones que se llevan a cabo, destacó que recientemente se sostuvo una con el sector de la construcción, en la que se propusieron ajustes en los protocolos para entrar a la nueva normalidad.

Insistió en que Mazatlán todavía no está en condiciones para una reactivación, aunque este 1 de junio se levanta la jornada nacional de la sana distancia.





En Sinaloa como tal no está contemplada dentro de la primera fase de arranque del 1 al 8 de junio, yo pienso que el arranque del sector económico en el municipio quizá se dé la tercera semana del próximo mes o hasta julio, no lo sé, va a contar mucho cómo se sigan comportando los casos en la región.

Ruiz Gastélum

A mayor número de casos de Covid-19, difícilmente se reactivará lo más pronto posible, de ahí la importancia del resguardo domiciliario para que disminuyan los casos y se recuperen los pacientes activos, agregó.

Sí le pedimos al ciudadano que haga el último esfuerzo, que se guarde en casa, que salga cuando realmente tenga que ir por medicinas, a una consulta médica o por alimentos, de ahí en fuera, el ciudadano no tiene necesidad de estar afuera, no hay necesidad de ir a playas, parques, de ejercitarse, de estar dando la vuelta todos juntos en su vehículo, no hay necesidad de tener reuniones familiares o algún evento con los amigos, no estamos a tiempo todavía.

Ruiz Gastélum

Subrayó que si la gente no acata las medidas sanitarias en los siguientes 15 días, los sectores productivos no van a poder activarse de manera rápida, oportuna y en forma normal, sino que se va a prolongar un poco más.

REPUNTE

200 casos nuevos de Covid-19 se han registrado en Mazatlán en los últimos 10 días, con reportes de 8 a 41 casos diarios.









