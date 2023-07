Empaques de mango han dañado la red de drenaje en Escuinapa

Escuinapa, Sin.- Empresas e industrias del mango han causado daño a la red de drenaje de una zona de la cabecera municipal en Escuinapa, así lo informó Jazmín Ramos García, gerente de la Jumapae.

La titular de la paramunicipal, expuso que la red de drenaje que corre por el malecón Siglo XXI se satura constantemente por los desechos de mango que se vierten en estas.

"Siendo realistas, días atrás, antes que iniciaran a funcionar los empaques no estaba el colapso tan abrupto de lo que es el malecón, cuando rebosan se ven los desechos de mango, de hecho tenemos evidencias de ello que es puro mango".

Precisó que son tres empresas las que se han revisado y que no cumplen como debe ser con los requerimientos para verter los desechos al drenaje.

"Las que ocasionan el problema son tres (empresas), tienen las trampas, pero no les funcionan, nada lo tienen por cumplir con el requisito, pero no hacen su función ... Cuando los visitamos lo único que dicen es que se van a regularizar, que van a acomodar trampas, esto es de años, pero ahorita el drenaje no sirve y se ve más el daño".

El rebosamiento de estas aguas residuales con desechos de mango, son las que originan los malos olores en el cauce del arroyo, por lo que dijo también se pidió ya a Ecología tomar las acciones debidas.

Por último, dijo que a esas empresas que no cumplen con el tratamiento debido de los desechos, ya se les hizo la notificación debida para que hagan lo pertinente, de lo contrario se les va a sancionar.