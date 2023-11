Embajadores de Canadá y China están de visita en Mazatlán, ¿a qué vienen?

Mazatlán, Sin. -Greame C. Clark y Zhang Run, embajadores de Canadá y China, respectivamente, se encuentran de visita en Mazatlán, donde sostienen reuniones con autoridades municipales, estatales y algunos empresarios porteños.

Comunidad canadiense

El alcalde Edga González Zatarain precisó que la visita de Greame Clark tiene que ver con que Mazatlán es la quinta ciudad a nivel nacional donde más radican o vacacionan los canadienses, por lo que el objetivo de su estancia es tener acercamiento con las autoridades y fortalecer lazos entre ambos países.

También puedes leer: México no tiene dueño, es la casa de todos: Emilio Goicoechea

"El embajador obviamente está interesado en saber las condiciones que se tienen en Mazatlán, por supuesto también tener una un contacto con quienes representan esa comunidad de canadienses, junto con las autoridades estatales y municipales, es una visita de cortesía", precisó.

Agregó que hasta el momento no se ha recibido ningún comentario negativo sobre las condiciones de la ciudad, tampoco en materia de seguridad, al contrario, los norteamericanos se sienten cómodos en el puerto.

Embajador de Canadá ingresando al Acuario para un recorrido. Foto: Cortesía | Ayuntamiento de Mazatlán

"Todos los hechos de alto impacto llaman la atención, pero no afectan porque no son los momentos difíciles, críticos que estamos viviendo. Si ha habido hechos de pronto así aislados o esporádicos, no han sido continuos y afortunadamente no ponen riesgo la seguridad de Mazatlán, entonces si ustedes revisan no tenemos la situación que tienen otras ciudades, que todos los días hay balaceras, que todos los días hay enfrentamientos", agregó.

Lazos comerciales

Por otra parte, apuntó el embajador de China, Zhang Run, trae una agenda muy amplia no solamente con las autoridades, también con empresarios, por ejemplo con Leovigildo Carranza de la atunera Pinsa.

"Vienen a una reunión con el propio gobernador del estado, tanto aquí en Mazatlán como en Culiacán, se estarán viendo, están interesados obviamente en los intercambios comerciales y por supuesto van a estar buscando condiciones de poder invertir" apuntó.

Agendas

Las agendas de ambos embajadores han sido de carácter privado, sin la presencia o acceso a los medios de comunicación.