El “Químico” y yo somos amigos, afirma Mario Delgado

Mazatlán, SinEl dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, defendió la amistad con el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, quien en el calor de las precampañas del 2021 despotricó contra él porque no lo hizo candidato a la gubernatura de Sinaloa.

Entrevistado antes de tomar la protesta a los comités de morenistas, integrados por vecinos, amigos y familiares que se encargarán de informar de las actividades del partido y de la Cuarta Transformación en el puerto, consideró que con el “Químico” Benítez Torres los une una amistad de siempre.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

“Somos amigos de siempre, uno se calienta siempre con el tema de las candidaturas, pero hay amistad, pero una cosa más grande, que es compromiso con este proyecto de la transformación y ahí sí, nada nos divide”, manifestó el líder de Morena.

Sobre la llegada de personas que proceden de otros partidos a Morena, Delgado Carrillo indicó que deberán de apegarse a los principios del partido, de no mentir, no robar y no traicionar.

Agregó que Morena es un movimiento, no es un partido cerrado, que no tiene como objetivo principal solo las elecciones, sino la regeneración de la vida pública del país, por eso siguen el ejemplo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que abrió las puertas a todas las personas que quieran transformar al país.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Advirtió que los que lleguen a Morena deberán de ser honestos, si quieren participar en este movimiento.

Al opinar sobre los pleitos dentro del partido en Sinaloa, como el caso del alcalde Jesús Estrada Ferreiro contra el gobernador Rubén Rocha Moya, aseguró que Morena es plural.

“Imagínate qué aburrido sería si todos pensáramos igual, nomás nos respetamos con nuestras diferencias, estamos muy conscientes que es nuestra fortaleza, no es una debilidad”.









