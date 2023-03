"El Químico" Benítez podría enfrentar otro proceso por recursos federales mal aplicados

Mazatlán, Sin.- El ex alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, podría enfrentar otros procesos penales ante instancias federales, por la mala aplicación de un recurso mucho mayor que el del caso de las luminarias.

El diputado Ambrocio Chávez Chávez señaló que de momento "el Químico" se encuentra enfrentando a la justicia por un daño al erario público por más de 60 millones de pesos, derivado del contrato de 400.8 millones con Azteca Lighting, pero que hay otro caso con una monto mucho mayor que sigue pendiente, éste ante instancias federales.

"Ahorita se trata de los 60 millones de pesos, pero falta todavía por ahí 800 millones pendientes".

Y es que la Auditoría Superior de la Federación hizo varias observaciones a la cuenta pública de Mazatlán del 2020 por el monto arriba mencionado, una partida federal que al parecer fueron mal aplicados y que el Ayuntamiento no pudo solventar.

Por esta situación ya existe una denuncia ante la Fiscalía General de la República, misma que presentó el diputado federal Juan Torres Navarro.

Solicitud de juicio político sigue en proceso

El legislador local agregó además que en el Congreso hay dos solicitudes de juicio político contra el ex alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, independientemente del proceso que enfrenta ante la Fiscalía General del Estado, mismos a los que se les va a dar seguimiento.

"Tenemos ahí en el Congreso, por denuncia ciudadana, dos juicios políticos en proceso contra el expresidente municipal de Mazatlán, estamos en eso en el Congreso", agregó.

Aseguró que la decisión del gobierno del estado, a través del gobernador y del poder legislativo, de ir hasta las últimas consecuencias en materia de corrupción, específicamente en la correcta aplicación de los recursos públicos.

"Yo creo en la justicia de los hombres y en la justicia divina", declaró "El Químico". Foto: Kevin Chicuate | El Sol de Sinaloa

"En esa materia, el Congreso del Estado retiró en juicio político al presidente municipal de Culiacán, lo decidimos lo hicimos y el de Mazatlán está en proceso y no se va a detener ese proceso, no se trata de un juego, se trata de recursos públicos que el pueblo aporta y estamos obligados a que se aplique la ley y que ya no exista ese manto de impunidad o de desconfianza social en donde dicen: 'no pasa nada, ahí se van a arreglar".

Mazatlán merece autoridades dignas

Ante este panorama Chávez Chávez dijo que Mazatlán merece autoridades dignas que representen realmente lo que es el puerto: economía activa en turismo, en cultura, en desarrollo inmobiliario, la cara de Sinaloa para México y el mundo.

Regidores, diputados, representantes populares, tenemos que tener mano dura y estamos empujando en esa dirección





Ambrocio Chávez Chávez