“El Químico” Benítez obtiene amparo y evita detenciones por caso de luminarias LED

Mazatlán, Sin.- Entre cambios de abogados, ausencias y solicitudes para obtener más tiempo y revisar los expedientes o interponiendo recursos de amparo, así ha transcurrido el proceso penal que enfrenta el ex alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, acusado del delito de desempeño irregular de la función pública por la compra irregular de 2 mil 139 luminarias a la empresa Azteca Lighting por un costo de más de 400 millones de pesos.

El pasado 22 de septiembre el ex alcalde mazatleco obtuvo la suspensión definitiva en contra de la vinculación a proceso dictada por el caso luminarias el 22 de agosto, aunque el que haya obtenido esta suspensión no conlleva a que evite la vinculación a proceso, sino que más bien el procedimiento penal que sigue no continuará hasta que los amparos solicitados tengan una sentencia de fondo: si su vinculación a proceso fue apegada a la ley. Mientras tanto el proceso penal está detenido.

Este tipo de prácticas son empleadas como estrategia para ganar tiempo por parte de la defensa, pero también no son buena señal y dan mala espina para buscar acuerdos de impunidad o que lleve a los invitados a tratos preferenciales y es que con el nuevo Sistema Acusatorio y Adversarial, hay más oportunidades de salida en un delito, explicó el abogado René Castro Lizárraga.

"Él tenía que haberse vinculado aquí en el sur, para eso el sistema de la Fiscalía está radicado en zonas, por lógica tú como abogado dices: ¿por qué lo mandaron a Culiacán, por la trascendencia o por echarle la mano? Cuando aquí te agarran una averiguación en la zona sur y te la mandan a la zona centro inmediatamente dices 'hay mano negra'", señaló.

El litigante explicó que una vinculación a proceso es cuando el juez de control le dice al imputado que lo va a vincular a un proceso porque hay elementos de prueba suficientes que determinan que pudo cometer un ilícito, aunque no es seguro.

Al obtener un amparo o una suspensión contra la vinculación a proceso, significa que el Ministerio Público no reunió los elementos básicos probatorios para que pueda ser vinculado a un proceso, “queda libre”, pero bajo reserva de ley, pues queda en su derecho el Ministerio Público de buscar más elementos de prueba para poder vincularlo otra vez.

El activista social, que también impulsó las demandas contra el "Químico", menciona que el recurso del amparo puede ser una estrategia para ganar tiempo por parte de la defensa, pues es el hecho delictivo ahí está. No obstante también desconfía que, por la forma en que se le denunció, tan endeble, sea para "echarle la mano".

"Quién instaló la demanda o la querella la instaló mal sabiendas de que iba a quedar en eso. Como quién dice, le echaron la mano aparentando que lo iban a perjudicar, porque con este amparo le dicen al juez de control: 'no me has demostrado plenamente con elementos de prueba que sea vinculable', pero no quiere decir que no se pueda vincular, esa es la situación que se está dando. Se amparó y lo ganó porque no estuvo bien elaborada e instruida la acción, pero sigue subsistiendo la posibilidad de que la autoridad ministerial se haga de más elementos de prueba y pueda robustecer y volver a presentarlo", añadió.

Cualquier abogado, por nuevo que sea, apuntó, sabe que es su deber aportar pruebas de peso que fundamenten su demanda. En el caso del exalcalde, pareció, indicó, que hubo toda la intención de emplear pruebas sin peso ante los hechos.

"Yo creo que cualquiera que hubiera hecho bien su trabajo no iba a dejar que se amparara por falta de elementos para dictarle "vinculación a proceso".

Antecedentes

El 2 de marzo de 2022 el Ayuntamiento de Mazatlán celebró un contrato con la empresa Azteca Lighting por 400 millones 854 mil 204.50 pesos, para la compra de 2 mil 139 luminarias; el costo unitario de las lámparas es de 187 mil 402.62 pesos.

Dicho contrato se adjudicó de manera directa y no por medio de una licitación pública como marca la ley, además de que se comprometieron las finanzas del municipio en los próximos tres años, ya que era de modalidad plurianual.

El documento establecía que el municipio debía dar a modo de anticipo la cantidad de 120 millones 259 mil 261.34 pesos en dos exhibiciones; la primera se hizo en el mes de abril por la cantidad de 60 millones 129 mil 630.67 pesos y la segunda era con fecha límite en el mes de septiembre.

Sin embargo, a punto de vencer la fecha límite para el pago de la segunda exhibición, se informó sobre la cancelación del contrato, la razón: incumplimiento del mismo por parte de la empresa de iluminación.

Los contratos

Durante los cuatro años que Benítez Torres estuvo como presidente municipal se firmaron al menos cinco contratos con Azteca Lighting bajo la modalidad de adjudicación directa.

En 2020 se adquirieron 118 luminarias para la avenida Rafael Buelna, por 21 millones 993 mil 389. 51 pesos. En 2021 se adquirieron 82 luminarias para la avenida Camarón- Sábalo por 14 millones 486 mil 040.56 pesos.

También en 2021 se adquirieron 281 luminarias donde se gastaron 49 millones 724 mil pesos. Ese mismo año se firmó otro contrato de 130 luminarias para las avenidas La Marina y Sábalo Cerritos por 23 millones 186 mil 867.84 pesos.

La ASE reveló un desorden financiero en el Ayuntamiento que comprometía los recursos públicos de Mazatlán. Foto: Cortesía | Ayuntamiento de Mazatlán

Igualmente, en 2021 se firmó un contrato de 198 luminarias por 34 millones 971 mil pesos. En marzo de 2022 se adquirieron las 2 mil 139 luminarias, lo que implica un contrato por 400 millones 864 mil 200 pesos.

Todos estos contratos fueron denunciados e investigados por la Auditoría Superior del Estado, así como los funcionarios que en ese momento integraban el Comité de Adquisiciones.

La ASE reveló un desorden financiero que comprometía los recursos públicos de Mazatlán, por ello el 19 de octubre este órgano técnico de fiscalización presentó una denuncia penal contra Luis Guillermo Benítez Torres acusado del delito de desempeño irregular de la función pública.

La vinculación a proceso

Los primeros en ser vinculados a proceso fueron la ex Oficial Mayor, Nayla Velarde Narváez; José David Ibarra Olmeda, ex director de Servicios Públicos; Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, ex director de Obras Públicas y también el todavía regidor Bernardo Eduardo Alcaraz Conde, por el contrato de los 400 millones de pesos el 21 de junio.

Posteriormente, el 22 de agosto fueron vinculados el “Químico", el ex tesorero, Jesús Javier Alarcón Lizárraga; el ex Oficial Mayor, Javier Lira González; el ex secretario de Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura y quien fuera director de Obras Públicas en ese entonces, José Daniel Tirado Zamudio. Estos últimos específicamente por el contrato de las 198 luminarias.

Se presume un daño al erario por 95 millones de pesos al adquirir irregularmente luminarias a sobreprecio y sin licitación.

El próximo 11 de octubre a las 10:26 horas, se celebrará la audiencia constitucional del juicio de amparo, en el que se ofrecen, admiten y desahogan las pruebas, así como también se rinden alegatos, se realiza el pedimento del Ministerio Público y se dicta sentencia, es decir, se determina si los derechos que el imputado reclama fueron o no vulnerados.

Proceso para recuperar los 60 millones de pesos

El procedimiento para recuperar los 60 millones de pesos que se dieron como anticipo a Azteca Lighting se encuentra en el Tribunal Administrativo, en donde se definirá si se devuelve o no el recurso a las arcas municipales.

"Se está en esa búsqueda de que exigir que se reintegre ese recurso, esa es la tarea, no podemos ser omisos ahí, tenemos que ir nosotros por recuperar y seguimos ahí con los temas junto al Jurídico de no soltar ese tema", aseguró el alcalde Édgar González Zatarain.

Sin profundizar en los avances, sólo mencionó que van bien y se está incluso en la búsqueda de ingresar otros recursos para agilizar los tiempos y culminar de una vez por todas con la cancelación del contrato y de paso recuperar el anticipo.

"Si para antes de que concluya el tema del ex alcalde no se haya resuelto el tema de los 60 millones de pesos por la vía de la afianzadora o por la vía que estamos exigiendo, se tiene que regresar por otra vía, por el imputado", afirmó.

A un año ya de anunciar la cancelación del polémico contrato, el abogado René Castro Lizárraga observa falta de voluntad y de interés en la recuperación de ese dinero, pues aunque reconoció que no se pueden reintegrar de un día para otro o de manera inmediata el dinero, el Ayuntamiento pudo haber fijado ya parcialidades mediante un acuerdo, aunque también mencionó que es evidente que el cuerpo jurídico no ha mostrado eficiencia al respecto.

"El Ayuntamiento, si tuviera la voluntad de hacer las cosas, ya hubiera entablado una demanda de manera inicial para llegar a un convenio, porque eso se llega por la vía administrativa a través de un acuerdo", señaló.

Compra de carros

La compra irregular de luminarias no es el único proceso penal que lleva Benítez Torres, ya que el 6 de junio también fue vinculado a proceso por la compra irregular de dos carros y cinco motocicletas para ser rifados el Día de las Madres, en mayo de 2022, erogando 575 mil 368 pesos para su compra.

Si bien no fue una acción con ánimo de lucro, no se realizó la compra conforme a los procesos requeridos.