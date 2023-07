Amparo de El Químico no lo absuelve del juicio en su contra: Feliciano Castro

Culiacán, Sin. -Pese a haber obtenido un amparo, Luis Guillermo "El Químico" Benítez Torres no ha sido absuelto de los cargos en su contra, señaló el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez.

El exalcalde de Mazatlán fue vinculado a proceso el pasado 6 de junio por la supuesta compra irregular de vehículos que el ayuntamiento bajo su mando realizó en mayo del 2022.

Sin embargo, el martes 25 de julio obtuvo un amparo a su favor contra la imputación de los cargos por desempeño irregular de la función pública.

"El amparo no quiere decir que ya esté liberado de responsabilidades, es parte del proceso que estas siguen", declaró mientras señalaba que el Congreso es ajeno al proceso penal.

Dicho recurso legal solicitado por Benítez Torres es sobre la supuesta compra irregular de dos automóviles Dodge Attitude, con un valor unitario de 238 mil 300 pesos y cinco motocicletas Italika que costaron 20 mil 899 y tres 18 mil 990 pesos.

Dichos vehículos fueron rifados por el festejo del Día de las Madres, el 9 de mayo del año pasado.

Tema pendiente

Por otro lado, Castro Meléndrez recordó que hay un asunto que el Congreso no ha resuelto, dijo que se trataba del juicio político contra Benítez Torres.

Señaló que este proceso aún no culmina, pues el exfuncionario ya no goza de fuero y declaró que el amparo no afecta este asunto. Sin embargo, no esclareció la manera en la que se seguirá el proceso del juicio político.