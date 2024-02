El PVEM es el permitido para abanderar el plan C, no el PT: Rocha Moya

Culiacán, Sin. -El Partido Verde Ecologista es el indicado para conformar el Plan C con Claudia Sheinbaum a través de la candidatura al Senado de la República de Jesús Valdés Palazuelos, afirmó que gobernador, Rubén Rocha Moya.

Luego de que el Partido del Trabajo lanzara a Jesús Estrada Ferreiro como candidatos al Senado, a fin de abanderar el Plan C y ganar mayorías en las cámaras de legisladores, el gobernador expreso que el PT lo está haciendo de manera independiente y no por instrucciones de los partidos a nivel nacional.

También puedes leer: Cuen renuncia al PAS y se afilia al PRI; va por la pluri

Dijo que, al igual que Sonora, en el estado se aplicará la estrategia de competir sin coalición en el Senado de la República y por ello, el Verde lanzó a Jesús Valdés como candidato, sin embargo, serán los partidos a nivel nacional quienes confirmen la candidatura del exalcalde de Culiacán.

“En Sinaloa esa es una instrucción que se dio a nivel nacional, solo puede hacer eso el Verde, nomás el Verse con ellos es, y el PT lo está haciendo indefinidamente, pero eso no lo voy a calificar yo, pero no entran en el plan C, hablan del plan C y no es cierto”, aseguró el gobernador.

Rocha Moya manifestó que existe simpatía por Jesús Valdés, pues estuvo reunido con él en Ciudad de México y que la dirigencia nacional lo respalda.