El problema de la basura en Mazatlán no tiene fin

Mazatlán, Sin.- Luis Morales Lizárraga, nuevo director de Servicios Públicos, aseguró que no se baja la guardia en la recolección de basura, ya que desde siempre se ha tenido la instrucción de dejar limpia la ciudad.

Sin embargo, agregó que es un asunto que le compete también la a ciudadanía, que ponga de su parte, sacando los deshechos en los días y horarios que corresponden.

"La instrucción siempre la hemos tenido, de mantener limpia la ciudad. No se baja la guardia en eso, lo hemos comentado en otros ocasiones es un tema que tiene que apoyarnos también la sociedad porque nosotros solos no podemos por más que limpiemos y limpiemos si la sociedad no nos ayuda no pone de su parte, es cuento de nunca acabar", dijo.

A pesar de que esta aprobado en el Bando de Policía y Buen Gobierno sancionar a los ciudadanos que tiren y saquen la basura en horarios, días y lugares no correspondientes, durante la presente administración nunca se ha querido aplicar "mano dura", pues le apuestan más a la concientización de los ciudadanos, decisión que al parecer no ha dado resultados.

"Las facultades que tenemos en la dirección es de multas, a través de aseo urbano, únicamente a los comercios ya el bando de policía y buen gobierno se sale de nuestras facultades", agregó.

Morales Lizárraga dijo que se han levantado más de 100 multas en los que va de la administración a comercios, las cuales, según la gravedad, van desde las 10 hasta 100 humas, es decir, de

de 868.80 pesos hasta ocho mil 688 pesos.

Morales Lizárraga hizo el llamado a la ciudadanía para que les ayuden a mantener la ciudad limpia y consideró que aplicar multas a los ciudadanos que saquen basura a destiempo podría ser una solución.

"Que nos ayuden, es importante que vayamos juntos en ese tema de la limpieza porque si les damos el servicio de recolección a Infonavit Playas, Jabalíes, Alarcón, Conchi", añadió.

Entre otras colonias que a El Sol de Mazatlán han reportado fallas en la recolección están la Klein, Constitución, Fovissste Esperanza, Pino Suárez y Santa Fe.

En el Artículo 79 del Bando de Policía y Buen Gobierno, arrojar basura, escombro, animales muertos o desperdicios orgánicos en la vía pública es una falta contra la higiene y la salud pública. Las multas establecidas van desde los 266 pesos hasta los 443 pesos.

PARA SABER

De una flotilla de 47 camiones recolectores, siete están descompuestos, mientras que son 120 rutas a las que se les da el servicio de recolección.









