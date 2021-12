El PRI reconoce la apertura y voluntad del gobernador en el Presupuesto 2022

Culiacán, Sin.- El diputado Sergio Mario Arredondo en nombre del grupo parlamentario del PRI, hizo un público reconocimiento al gobernador Rubén Rocha Moya por la apertura y voluntad que tuvo en la presentación del Presupuesto del 2020, donde están representados los intereses y anhelos de todos los sinaloenses.

“Esta apertura y voluntad al diálogo, la construcción, al análisis serio, al compromiso y a la palabra, representa un mensaje que debemos acusar, dimensionar y replicar”, dijo.

Un mensaje del que esta soberanía no puede alejarse, no porque venga del ejecutivo, ni porque sea el jefe político de la mayoría de esta soberanía, sino porque ese es el ejercicio que nos demanda la democracia, y no debemos de alejarnos de esa ruta y espíritu que el jefe el ejecutivo, el gobernador Rubén Rocha Moya en respeto a nuestra autonomía nos ha brindado, dijo.

“Ha sido en esa circunstancia y en un esfuerzo por el acuerdo de esta soberanía lo que nos ha llevado al dictamen que hoy estamos discutiendo”, indicó.

El presupuesto estatal, aseguró, está ceñido a la gran restricción, que ha significado la caída de las participaciones federales al estado de Sinaloa y por supuesto a todos esos aspectos del gasto que son irreductibles.

Reiteró que el presupuesto reviste un gran sentido social que nos identifica y que también nos compromete.

El diputado del PRI hizo énfasis en la construcción de r un mejor escenario para las mujeres, en ese derecho legítimo y a la alta pertinencia de que sean ellas figuras centrales en el esfuerzo de la política pública en todas sus dimensiones.

Logrando reasignaciones a proyectos productivos para mujeres rurales, para refugios de mujeres en zona norte, centro y sur y a programas de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

También hizo una reflexión a favor del sector agropecuario entendiendo su peso, su valor y el impacto que tiene en la cultura del sinaloense, atendiendo con mayor precisión sus necesidades y sus posibilidades de llevar el sustento a sus hogares pero también de esa labor fundamental que hacen al producir los alimentos para el país.

“Por ello realizamos propuestas de reasignaciones a favor del mejoramiento genético y reproducción de los hatos ganaderos, reasignaciones para el mejoramiento del estatus zoosanitario y ordenación del proceso de sanidad pecuario del Estado, mayores recursos para pozos y bordos, y módulos de riegos en condiciones de bombeo para hacer frente a la contingencia de sequía o bajas captaciones en los embalses, ampliaciones al programa de transición a zonas de temporal y a los acuicultores, con la finalidad de atender el tema de inocuidad y calidad de los productos”, resaltó.

Destacó que el capítulo educativo fue por supuesto una gran prioridad para nuestro grupo parlamentario, entendiendo que esa debe ser la agenda central de una sociedad, la formación de nuevas generaciones teniendo muy claro, que el único mecanismo de desarrollo y movilidad social, legítimo y duradero es precisamente la educación. Por ello propusimos se asignaran mayores recursos estatales a la Universidad Autónoma Indígena de México, que le permitan cubrir el gasto de operación que demanda la atención de sus estudiantes.













