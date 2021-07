El PAS truena contra los magistrados “flojos” del TEESIN"

Culiacán, Sin.- El Partido Sinaloense demandó a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEESIN) a que se dejen de hacer política y se pongan a trabajar, debido a que “congelan” recursos de revisión, como es el caso de una plurinominal que está reclamando el PAS y que sigue ahí sin darle ni para adelante ni para atrás.

“Este lunes el Partido Sinaloense presentó un juicio de revisión constitucional con el objetivo de que la sala regional del Tribunal Electoral con sede en Guadalajara obligue al Tribunal Electoral de Sinaloa a que emita sentencia positiva o negativa”, dijo Héctor Melesio Cuén.

Asimismo informó que la diputada Angélica Díaz presentó un juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano.

Durante conferencia de prensa en el Congreso del Estado, Cuén Ojeda dijo que ya basta de que las cosas se congelen, como es este caso que está con la magistrada Maizola Campos Montoya “a quien le hacemos un llamado al Tribunal que ya no haya dilación sobre esto, que trabajen, esto es muy sencillo, que digan sí o no y que no estén haciendo política”.

El dirigente estatal del PAS recordó que ante las dudas del recurso que presentaron en el Instituto Estatal Electoral en defensa de una plurinominal que correspondería a la diputada actual Angélica Díaz Quiñonez, hay un resquicio legal, una ventana, una laguna en donde son diferente las coaliciones con las alianzas de las candidaturas comunes.

Aclaró que lo único que quiere el PAS es que les explique el Tribunal Electoral de Sinaloa de manera clara para que quede el antecedente y que esa laguna no quede en un futuro, por ello, e el 17 de junio presentó ante el IEES ese recurso, mismo que fue remitido al TEESIN el 21 de junio.

“Ya son trece días. A nosotros no nos gusta que los tribunales fallen, no nos gusta que sean flojos y menos en este tipo de recursos, no nos gusta porque todo el proceso electoral debe ser vertiginoso, se deben de poner a trabajar porque hay dilación y en eso no estamos de acuerdo”, dijo

Foto: Karla Mendívil | El Sol de Sinaloa

Cuén Ojeda señaló que hasta la fecha el TEESIN no ha dicho nada al respecto por lo que el Partido Sinaloense no está de acuerdo ante ese tipo de situaciones.

“Desde aquí se los mandamos decir a los magistrados que emitan el sí o el no para que esto paso y dependiendo el resultado seguramente se irá a la sala regional y de ahí al Tribunal Electoral de la Federación donde el PAS siempre ha luchado por su gente, donde siempre presenta recursos de la mayoría y los hemos ganado y en este caso decimos que hay una laguna al respecto de lo que es la sub representación de lo que tienen que ver las plurinominales”, indicó.













