El mazatleco que tiene un invernadero en la azotea

Mazatlán, Sin.- Plantar huertos en las azoteas para producir alimentos frescos, sanos y sostenibles podría empezar a ser algo frecuente en las grandes ciudades, donde se aprovechan esos espacios para cultivar hortalizas.

Rafael García hace cuatro años empezó a experimentar con 20 plantitas de lechuga en la cochera y el patio de su casa y desde hace tres cuenta con un invernadero en el techo de su hogar con capacidad para 700 plantas en el fraccionamiento Misiones en Mazatlán.

El invernadero tiene una capacidad de 700 plantas. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

El contador de profesión con 30 años de experiencia buscaba una actividad que lo mantuviera activo una vez que dejara el despacho, pero nunca imaginó que terminaría en la agricultura hidropónica, un método utilizado para cultivar plantas usando disoluciones minerales en vez de suelo agrícola.

"Cuando empecé con el rollo de quererme pensionar me puse a pensar qué iba a hacer, gran parte de mi vida he sido contador y ya no quería nada que tuviera que ver con el despacho y como trabajaba conmigo un hijo le dije que él se quedara con el despacho, entonces empecé a buscar algo que me gustara y que de alguna manera pudiera tener una actividad que me tenga activo".

En el 2016, en un viaje a Guadalajara a ver un partido de futbol, vio publicado en el hotel un curso de hidroponía que le llamó la atención y al pedir información decidió quedarse dos días más.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Regresó a Mazatlán con muchas dudas porque el curso fue muy rápido, con mucha información y dudas, como todavía estaba en el despacho no se animó a experimentar, siete meses después tomó otro curso que le dio más conocimiento y confianza para empezar con el invernadero tomando el modelo que donde había estado.

Las primeras siembras fueron de hortaliza de hoja, que es lo más fácil, como lechuga, tomate y chile morrón y actualmente tiene chiles en diferentes variedades, tomate, ejote, pepino, berenjenas, acelgas, espinacas, arrúgalas, brócolis, coliflor, rábanos y plantas aromáticas como cilantros, hierbabuena y lavanda.

Producir para autoconsumo es muy económico, ya con fines comerciales el costo es más alto por los sistemas que se utilizan, pero que duran muchos años, además que le tiene que meter al tema de comercialización, conectarse, tener gente que le ayude.

"La misma gente va conociendo tus productos y pidiendo, mi nuera me metió a un grupo de WhatsApp de señoras y todo el día vienen, me piden, también me contactan a través de mi página de Facebook, Hidroponías Mazatlán, y un restaurante de comida china cantonesa me compra todo lo que le lleve".

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Desde ese momento no ha dejado de capacitarse y aprender de productores mexicanos y otros países, porque el desarrollo de los cultivos puede ser diferente en cada estado, pues tiene que ver el clima, humedad, temperaturas, el medio ambiente y el agua.

En el caso de Mazatlán se puede dar todo tipo de hortalizas, que es lo más fácil por las características de la planta, son chicas, de hoja que no tienen mucho peso y son muy rápidas de producir normalmente los ciclos son de 45 días.

Rafa explica que entre las ventajas de cultivar un huerto está la satisfacción de comer aquello que sabes de dónde viene y cómo se ha producido. Valoras en el paladar el sabor de los alimentos. Además, la calidad de la verdura fresca es incomparable y cuando se prueba se nota la diferencia.

Otra ventaja es que cuando se recoge la verdura hay menos tendencia a tirar y malgastar alimentos. Y por último tomas conciencia de que hay otra forma de vivir, de producir, que reduce los impactos ambientales. De alguna manera, contribuyes a hacer la vida del planeta más saludable.

"El consumo de productos orgánicos tiene muchos beneficios, sin embargo en Sinaloa, por ser un estado agrícola tradicional y uno de los principales productores de alimentos en México, se le da muy poca importancia a esto porque tenemos grandes extensiones de cultivos, pero hay países que aprecian mucho la hidroponía".

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Se siembra en bolsas, tubos, botes de plásticos y eso ayuda mucho el medio ambiente porque no lo estás contaminando y no generan daños a la salud, pues no se utilizan productos químicos, las plantas se alimentan con nutriente minerales.

"En un empaque agrícola, por fuerzas se utilizan los productos químicos, porque son inversiones de millones de pesos y tienen que evitar que entren las plagas, los productos químicos no tienen nada de malo si se utilizan como lo marcan las normas, son productos que están en el mercado y tienen aprobación por las autoridades sanitarias, el problema es que no los usan como deben de ser”.

El hombre de 63 años le gustaría que la gente aprendiera esta técnica de producir alimentos saludables, que el gobierno se interesara en hacer pequeños invernaderos en zonas vulnerables y así ayudar a la gente.













