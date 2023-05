Él es Eric Palomares, el escuinapense que triunfó en la pantalla grande

Escuinapa, Sin.- La mayoría de los niños sueñan con ser doctores, maestros o policías cuando sean grandes, pero a Eric Emmanuel Palomares Contreras lo ilusionaba otra cosa, él quería convertirse en actor y hacer películas "de balazos".

Eric Palomares o el "Compa Cilantro", como ya se le conoce por uno de los papeles que realizó en una de las 12 películas en las que ha participado, aseguró que la inquietud de ser actor le nació desde corta edad.

"Hacia la zona sur de aquí de Escuinapa, al bajar por la zona de La Muratalla, están ahí unos cerros áridos, que parece como una zona desértica y cuando mis papás nos llevaban a Nayarit y pasábamos por esos cerros, yo decía que ahí me gustaba para que se grabara una película de vaqueros, a partir de ahí me quedó grabado que yo quería hacer películas", comentó.

Aunque la ilusión estaba, nunca fue a alguna escuela de actuación que le permitiera cumplir con ese sueño que tenía y que por momentos llegó a pensar que nunca se le cumpliría.

Son 12 filmaciones en las que ha participado. Foto: Cortesía | Eric Palomares

En el andar por la vida se involucró en el gremio musical, al formar parte de diversas agrupaciones en Escuinapa, pero la “espinita” de ser actor de películas siempre lo traía consigo.

Fue hasta el año 2016 cuando un amigo de él lo invitó a formar parte de la grabación de una película. En ese entonces se abrió la puerta para que él pudiera cumplir su deseo.

"Un amigo (Eibi Valencia) me habla y me dice que si me animaba a salir en una película, él ya había participado en varias películas, cuando me hace la invitación, sin pensar mucho le dije que sí, aunque no tuviera experiencia de hacer una antes", relató.

Esa primera actuación fue en una película llamada "La última bala", donde nada más le dieron una pistola y había que simular que estaba tirando balazos.

Luego grabó "La última bala II", del productor Leodegario Bucio, quien vio aptitudes en él y lo empezó a tomar en cuenta para más proyectos.

Ya con papeles de mayor importancia en las grabaciones, durante el 2017 participó en las películas "30 cartas" y "Luis Pulido"; ya para el 2018 formó parte de la película "Catarino y Los Rurales", en donde dio vida a “El Cilantro”.

En el año 2019, debido a cuestiones laborales que le impedían dedicarle tiempo a lo que era su sueño, se vio obligado a alejarse un poco y enfocarse en otras labores.

El siguiente paso en la carrera de Eric es hacer un guión cinematográfico. Foto: Cortesía | Eric Palomares

Después de reiteradas invitaciones por parte del mismo productor Leodegario Bucio retomó su camino en la actuación y en noviembre del año pasado formó parte de la película "Deuda pagada", basada en la vida de Caro Quintero, en la cual su personaje fue un hermano de Pedro Avilés.

En este 2023 ya formó parte de otros cuatro proyectos, los cuales son "La invitación a la fiesta de los narcos", "Hombres de rencor", "Hermanos Bedolla" y "Venganza de Karla Rojas".

En estos 12 proyectos cinematográficos que lleva le ha tocado hacer equipo con artistas de talla nacional, como lo son Julio y Jorge Aldama, Fernando Sáenz, entre otros más, de quienes dice ha recibido buenos consejos.

“Esto de la actuación era algo que soñé pero nunca creí que se fuera a dar. Hoy veo las películas en las que he participado, me siento muy emocionado, regularmente las miro junto con mi mamá y mi niño y ellos al igual que yo se emocionan, de hecho a mi abuela que en paz descanse le tocó ir a verme al cine, con ello me doy cuenta que los sueños si se cumplen. Como dice el dicho: ‘Si pasa por tu mente pasará por tu vida’”.

Lo que sigue

El siguiente paso en la carrera de Eric es la realización de un guión cinematográfico en el cual busca destacar la cultura de Escuinapa.