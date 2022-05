El dulce invento de Sonia

Mazatlán, Sin.- Sonia Caballero se inició como emprendedora en el mundo de los snacks, pero siempre tuvo en mente crear un producto único, que se distinguiera de lo que ya existía en el mercado para que lo pudieran identificar rápidamente.

Ella es originaria de Los Mochis, lugar en el que estaba acostumbrada a comer fresas con crema con un sabor peculiar.

Al llegar al puerto hace siete años y no encontrar algo que se le pareciera fue que tomó como reto personal crear su propia crema, sin imaginarse a lo que llevaría su receta.

"Tengo siete años en Mazatlán, yo estaba acostumbrada a consumir un tipo de crema que no podía encontrar aquí, ese sabor que se usa mucho en Los Mochis, así que sin pensar a dónde me llevaría este invento, me dediqué a crear mi propia crema, con esa textura y sabor que la distingue de las demás".

Hace cuatro años emprendió su negocio de snacks y dentro de lo que ofrecía metió su “producto estrella”, que acompañaba a las fresas que vendía y que poco a poco se fue popularizando en Mazatlán, a tal grado que los clientes ya sabían que en Chantojo, como se llama su negocio, vendían las mejores fresas con crema del puerto.

Pero la joven siempre va un paso adelante, su mente trabaja constantemente, y a pesar de que prácticamente su negocio de snacks ya estaba posicionado, ella sabía que podía llegar más lejos.

Durante el inicio de la pandemia del Covid-19, noches y días enteros se la pasaba pensando en la manera de hacer crecer su negocio, hasta que en diciembre pasado se animó a dar el siguiente paso: independizar su crema de los snacks y empezar con el proyecto de comercializarla, con muy buenos resultados hasta ahora.

“Con el paso del tiempo he ido perfeccionando la receta, de tal manera que actualmente cuento con una crema líquida y una congelada, para hacer una combinación entre diferentes segmentos de mercado. También se utiliza para frapés, para elaborar pasteles, postres como biónicos, escamochas, acompañar un pastelito, algún café, como relleno de una galleta. Realmente es increíble la versatilidad de la crema”.

El dulce invento de Sonia le ha hecho desarrollarse como emprendedora y lograr superarse. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

MAMÁ EMPRENDEDORA

Desde hace algunos años, mujeres que atienden a sus hijos, organizan su casa, llevan una vida social activa y además, deciden montar su propio negocio, son el ejemplo de que sí es posible encontrar un equilibrio entre ambas facetas, ser madre y emprendedora.

Para la joven, ese impulso que tiene como mujer emprendedora, esposa y madre, lo plasma en su familia. Sabe que ella puede lograr lo que se proponga y eso es lo que la motiva día a día para poder cumplir su sueño de hacer crecer su empresa.

"El combinar la parte de ser mamá es un tema muy complejo, pero es aún más retador porque tienes una motivación por la cual tienes que esforzarte más, tienes que salir adelante, realmente el sacrificio es muy grande y en este caso, la verdad, las horas de sueño se reducen. Yo inicié mi negocio cuando mi hijo tenía apenas 6 meses de nacido. Ha sido desgastante, pero con muy buenos resultados".





IMPULSO Y CAPACITACIÓN

La emprendedora es una de las primeras en recibir 15 mil pesos de capital semilla y de los 9 graduados del programa de incubación de empresas del programa Maz Emprendedores, que inició hace un par de meses la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán.

Chantojo tiene cuatro meses solo como crema casera, y gracias a las capacitaciones de Sedectur ha logrado crecer su negocio en poco tiempo, pues el producto ya se comercializa en comunidades como El Recodo, El Pozole y espera pronto salir a otros municipios y estados del país.

"Sé que no es fácil, el camino es un desafío como tal, porque se tienen que formalizar cada uno de los procesos, pero es algo para lo que estoy trabajando. Ese es mi mayor reto, que Chantojo sea la primera marca posicionada en el mercado para que se pueda servir este producto en fresas o postres y que además de esto se genere empleo para muchas amas de casa".

LAS ESTADÍSTICAS

Aunque en los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante para disminuir la brecha de género en el sector empresarial, la realidad es que aún son muchos los obstáculos que tienen que enfrentar las mujeres para participar de forma equitativa en el mercado laboral y en el mundo de los negocios.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, solo tres de cada diez PyMES que se abren en el país son encabezadas por mujeres. Solo 19% de los emprendedores en México son mujeres. Hablando solo de las mujeres, el 49% tienen entre 18 y 34 años, mientras que el 41% tiene entre 35 y 54 años.

En Sinaloa, de acuerdo con los números de la Secretaría de Economía estatal, hasta agosto de 2021 se apoyaron a más de 85 mil emprendedores en diferentes esquemas, como capacitaciones, equipamiento de unidades y financiamientos.

El 60% de estos emprendimientos están en manos de mujeres sinaloenses, mujeres como Sonia que creen firmemente en sus talentos y capacidades.

Con su invento, ella quiere endulzar el paladar de los sinaloenses y por qué no, el de todos los mexicanos también.