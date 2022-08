Disfrutan turistas del verano en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Turistas que visitan Mazatlán esta temporada de verano han quedado encantados con los cambios que ha tenido la ciudad y con la gran variedad de opciones que tiene para pasar unas vacaciones inolvidables.

El Malecón, el Monumento al Pescador, Olas Altas, el Acuario y el Faro son de los sitios más visitados esta temporada vacacional.

"Está bonito el Acuario, la verdad no me esperaba algo así, está entretenido y traes a tu familia y se ve muy bonito todo, sobre todo las peceras que hay y los animales, el trato que nos han dado ha sido increíble, yo vengo desde Puebla y me encantó Mazatlán, ahora ya vi por qué muchas personas lo frecuentan tan seguido", comentó Héctor, un turista que visita el puerto desde Puebla.

Aunque la mayoría de los visitantes son originarios del norte de México, hay personas que vienen de otros países porque han visto en internet la oferta turística que ofrece el puerto.

"Ojalá que sea como en el folleto que nos dieron, me di cuenta de muchas cosas, como que aquí a las arepas les dicen gorditas rellenas (risas), es una cultura muy bonita, me vine desde Cartagena, Colombia, con mi esposa, ahorita que estamos aprovechando el no tener hijos, porque ya después será más difícil viajar", comentó Ubaldo, quien visita Mazatlán desde Colombia.

También hay visitantes del mismo estado, que aprovechan para descansar estas vacaciones de verano, en donde prácticamente ya las actividades están totalmente abiertas a pesar de la pandemia del Covid-19.

"Está muy padre, me han recomendado otros lugares, pero prefiero venir aquí, más vale bueno por conocido que malo por conocer, lo único malo es que ahorita no hay beisbol, pero de ahí en fuera está muy bien Mazatlán, las playas y la comida, todo nos ha dejado encantados", aseguró Martín, quien viene desde Los Mochis con toda su familia.

Afluencia y ventas

Vendedores del mercado de artesanías ubicado frente al Acuario aseguraron que la afluencia turística ha aumentado hasta en un 40 por ciento desde hace aproximadamente tres semanas, respecto a cómo estaban a inicios del mes de julio, lo que también ha incrementado sus ventas un 30 por ciento.

Para este verano (julio y agosto) se prevé que visiten Mazatlán 677 mil visitantes, según cifras de las asociaciones de hoteles y cámaras de comercio.