Edgar González Zatarain solicita registro ante Morena para alcaldía de Mazatlán

Mazatlán, Sin. -Edgar González Zatarain, alcalde de Mazatlán, confirmó que esta mañana realizó la solicitud de registro ante Morena para buscar la presidencia municipal por la vía constitucional.

En atención a medios de comunicación aclaró que no es un registro como tal, sino una solicitud, la cual se va a definir si se aceptó o no hasta el mes de febrero.

"Ya solicité mi registro hoy en la mañana. Ojo, para los que han anunciado, solicitaron su registro, no es que ya estén registrados, la aceptación de esos registros se define en febrero 17, yo hice lo mismo", aclaró.

Agregó que el partido aún no define si va hombre o mujer en este municipio, por lo tanto están recibiendo solicitudes de ambos géneros.

En este lapso lo que sigue es que la institución política realice un análisis de quién cumplió y quién no con los requisitos, aunque los muestreos y encuestas inician en este mes y será hasta el 17 de febrero, cuando se den a conocer los resultados, y en función de eso elegir al precandidato o precandidata.

"Van a correr los tiempos, no son internas, no es un proceso, no requiere dedicarle tiempo a eso, yo me dedico a trabajar", aseguró.

Señaló que la solicitud la hizo muy temprano desde casa y decidió no mostrar el oficio para evitar problemas por ser horario laboral.

"No sé si por el horario porque soy funcionario, mejor no, no vaya a ser que me meta en problemas", señaló.

González Zatarain añadió que hasta el momento de sus funcionarios la única que se ha registrado por este mismo puesto de elección popular es la directora del Immujer, Emma Rodríguez Choreño.