Eclipse Solar Total 2024: Mira en qué horario se verá en cada municipio en Sinaloa

Culiacán, Sin. - El próximo 8 de abril México será testigo de Eclipse Solar total, un fenómeno astronómico único, dónde Sinaloa será uno de los estados con mejor cobertura en todo México.

La última vez que se vio un eclipse solar total en el país fue el 11 de julio de 1991, y esta vez este evento astronómico durará aproximadamente cuatro minutos y 20 segundos, y Sinaloa, en especial Mazatlán, el mejor lugar para ver este fenómeno.

Mazatlán

Durante el eclipse, la luna se hará un 5% más grande de lo habitual, y su sombra viajará sobre los estados de Sinaloa, Durango y Coahuila.

Mazatlán y sus alrededores son los lugares más óptimos para presenciar el eclipse de este próximo 8 de abril. En el trayecto de la sombra lunar, inicialmente se observará un eclipse parcial, donde la luna solo cubrirá parte del sol.

Puesto a que Mazatlán se encuentra muy cerca de la línea central, se podrá observar y aprovechará al máximo.

Horario

El eclipse dará inicio a las 10:51:22, su fase total comenzará a las 12:07:24 y estará finalizando a las 12:11:43, en ese momento el sol se encontrará en lo más alto del cielo.

Zona norte de Sinaloa

En el norte del estado se apreciará una cobertura de 90.4% en la ciudad de Los Mochis a las 11:10 am. En el Fuerte habrá una cobertura de 89.9% a las 11:12 am, Choix 90% a las 11:13.

Juan José Ríos tendrá una cobertura de 90.1% a las 11:10, Guasave, 92.4%, 11:11 am, Sinaloa de Leyva, 93.8 %, 11:11 am, Angostura, 93.8 %, 11:11 am.

Guamúchil, a las 11:11 am con una cobertura del 93.7% y Mocorito, 11:11 am con una cobertura de 94%.

Zona centro de Sinaloa

En Badiraguato a las 11:12 am el eclipse tendrá una cobertura de 95.3%, Navolato y ElDorado a las 11:10 am con cobertura de 96.4% y 98.2% respectivamente.

Culiacán tendrá una cobertura del 97.2% en a las 11:11 am

Zona sur de Sinaloa

La Cruz, Elota, cobertura de 99.8% a las 11:10 am, Cosalá, 99.5 a las 11:11 am.

Estos municipios tendrán una cobertura del 100%, en distintos horarios. Mazatlán 11:09 am, San Ignacio 11:11 am, Concordia 11:10 am, El Rosario 11:10 am y Escuinapa 11:00 am.

Cómo observarlo

Si estás interesado en presenciar el Eclipse Solar del 8 de abril, es crucial que protejas tus ojos adecuadamente. Observar el evento de manera directa podría ocasionar daños permanentes en tu visión, por lo tanto, es fundamental que utilices gafas de protección especial.