Eclipse Solar en Mazatlán y el misterio de este increíble fenómeno

Mazatlán, Sinaloa.- Estamos ya a solo unos días del evento que, para los mexicanos, pero muy en particular para los sinaloenses, será muy especial, nos referimos al tema que desde días atrás hemos abordado: el Gran Eclipse Total de Sol, que será visible en el continente americano, pero con el bemol de que su centro neurálgico será el estado de Sinaloa, sobre todo en los municipios de Mazatlán, Concordia, San Ignacio , Escuinapa y El Rosario, en los que su duración será mayor que en el resto de la entidad.

Tras los interesantes temas tratados en las entregas anteriores, solo nos restan dos asuntos: esta entrega previa al gran evento, mediante a una entrevista con la astrónoma Tatiana Kokina y, finalmente viviremos y transmitiremos por este conducto nuestra vivencia del fenómeno desde el puerto de Mazatlán y tras una rápida visita al municipio de Concordia.

¿Quién es Tatiana Kokina?

Tatiana Kokina, de nacionalidad rusa, pero mexicana y en especial sinaloense por adopción, es maestra en ciencias, es astrónoma geodesta por el Instituto de Moscú de ingeniería geodésica astronomía y cartografía, también cuenta con maestría en geodesia en la Escuela Ciencias de la Tierra y el Espacio, en la que ha impartido cátedra por 35 años, ha divulgado sus conocimientos en más de 300 conferencias sobre astronomía en Sinaloa y todo el país, así como escrito y publicado 6 libros de ciencia ficción, así mismo es responsable del programa de radio “Espacio astronómico 96.1” desde hace 25 años y desde su creación es responsable del Centro de Astronomía de la UAS, ubicado en Cosalá. Su fama, como astrónoma, ha rebasado nuestras fronteras, pues es considerada a nivel mundial toda una autoridad en la materia.

Con la amabilidad y paciencia que la caracteriza, Tatiana Kokina, respondió a todas y cada una de nuestras preguntas, algunas de ellas, podríamos catalogarlas como de normales, pero otras no tanto y al mismo tiempo trató de explicarnos de una forma más comprensible, porque la ciencia de la astronomía tiene en otro nivel, mucha complejidad.

Para empezar con lo más sencillo, explicó que un eclipse tiene lugar cuando dos cuerpos celestes aproximadamente del mismo tamaño angular, al pasar uno de ellos por delante del otro, provoca este fenómeno. En resumen, un eclipse es el oscurecimiento de un cuerpo celeste por otro igual.

A manera de contexto, también dijo algo de todos sabido: hay dos clases de eclipses que se observan en la tierra, los solares y los lunares, que pueden ser anulares parciales o totales. En el caso del eclipse solar se produce cuando la luna se encuentra entre el sol y la tierra en momento de luna nueva y su sombra se proyecta sobre la superficie terrestre. En cuanto a los eclipses de sol, el parcial es cuando la luna solo cubre una parte del disco solar. El anular ocurre cuando la luna se encuentra cerca del apogeo y su diámetro es menor que el solar, de manera que, en la fase máxima, permanece visible un anillo del disco solar. Esto ocurre -explicó- en la banda de anularidad, fuera de ella, el eclipse es parcial.

Y ahora a lo mejor: el eclipse parcial de sol. Para empezar, expuso Tatiana Kokina, es cuando la luna cubre totalmente al sol, dentro de una franja (banda de totalidad) y en la superficie de la tierra se observa al sol eclipsado, es cuando aparece la corona solar por unos minutos. Fuera de la banda solar, como se explicó, sería parcial.

El Eclipse medido en distancia

La longitud de la sombra de la luna varía de 367.000 a 379.000 mil kilómetros y la distancia de la tierra a la luna es de 357.000 a 407.000 mil kilómetros, así es que los eclipses totales de sol tienen lugar cuando la sombra de la luna alcanza la tierra.

El diámetro de la sombra nunca es mayor a 268, 7 kilómetros en el punto en el que toca la superficie de la tierra, en la que es visible el eclipse total de sol. La diferencia entre el total y el parcial consiste en que, en este, el ancho de la penumbra o área en la superficie de la tierra es de 4.800 kilómetros aproximadamente.

Mire usted, 400 es el número de veces que el diámetro del sol es más grande que el de la luna, también está 400 veces más lejos de la tierra por eso parecen del mismo tamaño en el cielo. Más cifras; la duración del día lunar es de 29.5 días; otro dato: 3.8 centímetros es la distancia que la luna se aleja de la tierra cada año, su diámetro ecuatorial es de 3474 kilómetros, se trata del quinto satélite natural más grande de nuestro sistema solar y su velocidad promedio orbitando la tierra es de 3700 kilómetros por hora y, finalmente, un día lunar dura 708 horas terrestres.

¿Cada cuanto ocurre un eclipse?

Por otro lado, nos explicó un detalle, seguramente desconocido para la mayoría de la gente: los eclipses de sol y luna, se producen cada 223 lunaciones o sea 18 años con 11 días, periodo al que se le llama Saros. En un año hay dos periodos o estaciones de eclipses cuando el sol pasa cerca de los nodos; en un año no pueden ocurrir menos de dos eclipses que serán obligatoriamente ni más de 7 de luna o 5 de sol y 2 de luna o 4 de sol y 3 de luna o bien 2 de sol y 5 de luna.

A pregunta expresa, en relación con lo que viene y después del Gran Eclipse Total de Sol del 8 de abril, el más próximo será el 26 de agosto de 2026 cerca de las 6 de la tarde, pero solo será visto en América del Norte, África y Europa, con mejor perspectiva en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España. Posteriormente está programado otro hasta el 2050, con panorama similar al del próximo 8 de abril pues podrá ser presenciado en el Pacífico Central, México, Estados Unidos y el Atlántico Central, esto será el 30 de marzo. Como usted podrá deducir, muchas de las actuales generaciones ya no estarán en nuestro planeta para contarlo.

¿Hay eclipses totales de sol en otros planetas?

No. El caso del eclipse total del sol que observamos en la tierra es muy particular, aquí tiene importancia de proporción de distancias y tamaños del sol y la luna. La Tierra es pues único planeta rocoso que tiene eclipses solares totales. Venus y Mercurio no tienen lunas, y las dos lunas de Marte son demasiado pequeñas por lo tanto no están a la distancia propicia para bloquear completamente el disco del Sol. Los cuatro planetas gaseosos gigantes de nuestro sistema solar (Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno) tienen lunas del tamaño y distancia adecuados, pero como no tienen una superficie sólida sobre la que posarse, es imposible ver un eclipse desde allí.

¿Qué sucede si un planeta tiene más de una luna y si hay eclipses provocados por otros cuerpos celestes?

En el cielo se observan al mismo tiempo dos lunas o periódicamente una u otra depende de distancia y periodo de rotación de las lunas, pero quedó claro que nada de eclipses. En cuanto al resto de la pregunta, aquí su respuesta: no, en otro caso se puede observar el transito u ocultación de cuerpos celestes.

¿Cuánto durará el eclipse total de sol de 2024 y si hay eclipses de mayor y menor duración?

La duración de los eclipses totales siempre se calcula por cada evento así es que son de diferente duración, que puede ser de segundos hasta tiempo máximo de casi 7 minutos, iniciando a las 9:51:23.

¿Cómo debemos observar un eclipse total de sol?

En momentos de la fase de eclipse parcial se puede ver con un filtro solar, como un vidrio soldador 12 o grados 14 por unos 10 segundos. En momentos del eclipse total se oscurece, por unos minutos aparece la corona solar, la luna tapa todo el disco del sol solo en ese momento se puede ver directamente en el caso del 8 de abril, el tiempo máximo en el centro de la zona de totalidad serán 4 min 28 segundos, pero al momento cuando aparecen primeros rayos del sol, deben ver por uno 10 segundos con filtro solar.

¿Cuál es el eclipse más antiguo de la historia?

El eclipse más antiguo del que se tiene conocimiento quedó registrado en antiguos escritos babilónicos y tuvo lugar un 31 de julio del año 1062 a.C. Otro ejemplo está en la biblia, en el libro del apocalipsis (6:12) que dice: “Y vi, cuando abrió el sexto sello sobrevenir un gran terremoto y el sol se volvió negro, como un tejido de crin, y la luna, toda ella se volvió de sangre”. Incluso en La Odisea, Homero describe lo que parece ser un eclipse en Ítaca en el año 1178 A.C: “El sol ha muerto en el cielo y una maligna niebla todo lo cubre”.

Para cerrar esta entrega, una pequeña corrección de un artículo anterior, que nos envía un lector: el sol es el centro de nuestro sistema solar, no el centro de la galaxia, esta es un conjunto enorme de estrellas, polvo interestelar, gases y partículas, que constituye un sistema autónomo dentro del universo. O, sea, existen muchos sistemas solares de diferentes dimensiones y características. Tema interesante para otra ocasión.

Continuaremos con el Gran Eclipse Total de Sol desde Concordia y Mazatlán. Muchas cosas que observar y comprobar, con relación a las expectativas planteadas. Paciencia, unos buenos tenis para largas caminatas y todo lo que podamos “pepenar” para ofrecerles a los que se quedarán en casa, el panorama real de la que será el lunes, la ciudad más importante e interesante del mundo.

