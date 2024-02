Dos Carnavales de Mazatlán que dejaron huella

Mazatlán, Sin.- A lo largo de los más de 100 años de vida del Carnaval de Mazatlán han ocurrido acontecimientos que han marcado la historia de la máxima fiesta porteña, pero los dos casos que a continuación recordaremos son quizás de los que más recuerdan los mazatlecos.

Se robaron a la Reina

En 1990 la Reina del Carnaval fue la joven Rocío del Carmen Lizárraga, mientras que la corona de Juegos Florales recayó en Libia Zulema Farriols.

Era la época del pleno crecimiento de los Cárteles de Sinaloa y de Guadalajara y en Mazatlán parecía que el Carnaval se desarrollaría de manera normal, sin embargo, poco antes de que se llevara a cabo la coronación de Rocío, nadie supo de ella, la joven desapareció misteriosamente.

Su familia sostuvo como primera versión que su hija fue llevada contra su voluntad por el dueño de la disco de moda en esa época, Frankie O’, Francisco Rafael Arellano Félix, por lo que pedían a las autoridades dar con el paradero de ambos.

Sin embargo, el capo del Cártel de Tijuana se encargó de difundir en el puerto que su joven pareja decidió casarse con él en Guadalajara y que estaban muy felices.

Foto: Cortesía | Gabriel García

En medio de la rumorología por el presunto secuestro de Rocío, 1 días después la misma joven mandó publicar un mensaje en los periódicos de la localidad donde daba su “versión” de los hechos.

“Yo, Rocío del Carmen Lizárraga Lizárraga, Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 1990, me encuentro en estos momentos en esta ciudad y puerto de Mazatlán. No quiero juzgar, ni señalar al hombre que será el padre de mis hijos, el que me dio su apellido y del que solamente he recibido atenciones, pues nunca he recibido un mal trato de su parte. Acepto con resignación el camino que me ha deparado el destino y si Dios me ha puesto en este camino, debo seguir. Espero que con la bendición de Dios, de mis padres y de todos ustedes que llegaron a apreciarme un poco, logre ser feliz de alguna manera al final de mi camino”, fue el mensaje publicado.

Ese fue el año en el que oficialmente Mazatlán no tuvo reina, ya que la joven solo fue electa, pero nunca coronada.

Foto: Cortesía | Gabriel García

Falsa balacera

El sonido de una pedrada lanzada a una puerta de lámina durante un pleito, un disparo al aire o simplemente un fuerte estruendo en un punto de la avenida Del Mar, nunca se supo la causa, fue la chispa que prendió la psicosis de los mazatlecos que disfrutaban del segundo desfile del Carnaval 2010 y que corrieron despavoridos ante una posible balacera.

Ese año fue particularmente violento para el puerto, por lo que el miedo generalizado no era de extrañarse y durante la estampida se dañaron carros alegóricos, vestidos, se perdieron celulares, bolsas y pertenencias de las personas, algunas de las cuales resultaron heridas al ser aplastadas o arrastradas por la multitud que corría aterrorizada por la avenida Del Mar.

Y ni se diga de los ataques de pánico que sufrieron las personas que iban en los carros alegóricos y que tuvieron dificultades para bajar de ellos. Reinas, reyes, príncipes y todo el contingente también corrió en busca de un lugar alejado de la zona del desfile.

Las autoridades no reportaron ningún muerto, solo personas lesionadas en uno de los hechos carnavaleros que nunca serán olvidados.